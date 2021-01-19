AUZEF 2021 Telefi Sınavları Ne Zaman?

AUZEF final sınavlarının sona ermesiyle birlikte de öğrencilerin harf notları yavaş yavaş sisteme girilmeye başlandı. Harf notları belli oldukça bazı öğrenciler telafi sınavlarına girmek zorunda olduğunu gördü. Peki AUZEF telefi sınavları ne zaman yapılacak, sınav tarihleri belli oldu mu?

AUZEF sınav tarihleri binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı bile. İstanbul Üniversitesi Açık öğretim öğrencileri finallerin bitmesiyle birlikte harf notlarını da öğrenmeye başladı. Derslerinden başarısız olan öğrenciler ise şimdi telafi sınavlarına girecek. AUZEF telafi sınav tarihleri de belli oldu. İşte sınav takvimi ve daha fazlası haberimizde.

2020-2021 yılı Güz döneminin de sona ermesiyle birlikte final sınavları sonucunda başarısız olan öğrenciler yapılacak telafi sınavlarına hazırlanmaya başladı. Adaylar da sınav tarihlerini merak ediyor.

AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Final notlarının açıklanmasının ardından telafi sınavlarına dair bilgiler de açıklandı. AUZEF telafi sınavları ocak ayında olacak. AUZEF 2021 telafi sınavları şu an için 30 Ocak ila 7 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

İstanbul Üniversitesi açık öğretim de önce vize sınavları ardından da final sınavları bitti. Sınavlarını bitiren öğrencilerin ise final notları bir iki gün önce de harf notları sisteme girilmeye başlandı. Fakat derslerden başarısız olan öğrenciler için maraton henüz sona ermiş değil. Telefi sınavları içinse tarih verildi.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı ve öğrencilerin harf notları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Öğrenciler AUZEF sistemine girerek notlarını öğrenebilirler.

SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Çoktan seçmeli test şeklinde yapılan sınavlar ise 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Vize sınıflarının %40 oranı ve yıl sonu sınavlarının da %60 ağırlığı ele alınarak hesaplanmak yapılıyor.

Sınavlar ise beş ışıklı olur ve öğrencilerden doğru şıkkı seçmeleri beklenir. Her bir test için doğru cevap sayısından da yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan elde edilir.