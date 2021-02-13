Atmosfer bilimciden kıyı bölgeler için hortum uyarısı! 

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan hortum büyük tahribata neden olmuştu. Birçok aracın ters devrildiği ve çatıların uçtuğu görülmüştü. Şantiye alanında vincin devrilmesi üzerine 16 işçinin yaralandığı ifade edilmişti.

Dr. Abdullah Karaman isimli atmosfer bilimci, ülkemizde geçmiş senelerden beri hortumların meydana geldiğini ifade etti. Dr. Kahraman, bunun iklim değişikliğiyle bir ilgisi olmadığını belirterek, teknolojik olanaklar sayesinde son 10 senedir insanların hortumlardan daha fazla haberdar olmaya başladıklarını söyledi. Dr. Kahraman, nedenle insanların iklim değişikliği yüzünden hortumların oluştuğuna dair bir düşünceye kapıldıklarını ifade etti.

"İklim değişikliği şiddetini etkiliyor"

İklim değişikliğinin sadece hortumların ne sıklıkta oluştuğu ve hortumların şiddeti üzerinde etkiye sahip olduğuna dikkat çeken Dr. Kahraman, yine de bu konuda direkt bir ilişki kurmanın bilimsel bir yaklaşım olamayacağını dile getirdi. Dr. Kahraman, hortumun ülkemizde görülen iklimin bir parçası olarak görülmesi gerektiğini belirterek, hortum ile iklim değişikliği arasındaki ilişkinin çok belirsiz olduğunu söyledi.

Aşırı yağış, kuraklık ve sıcak hava dalgalarında iklim değişikliğinin sahip olduğu etkinin fark edilebildiğini kaydeden Dr. Kahraman, kuvvetli fırtına, yıldırım, dolu ve hortum gibi olaylarda ise bu konuda bir belirsizliğin mevcut olduğunu söyledi. Dr. Kahraman, mevcut iklim ve hava tahmin modellerinin hortum gibi olayları simüle edemeyeceğini belirterek, söz konusu modellerin sadece çevre şartlarını simüle edebileceğini ifade etti.

"Kıyı bölgelerde artış yaşanabilir"

Hortum gibi olaylara neden olan süper hücreli fırtınaların Türkiye'nin kıyı bölgelerinde artabileceğine dikkat çeken Dr. Kahraman, deniz suyu sıcaklığının artış göstermesi üzerine hortumların da paralel olarak artabileceğini ancak yine de tek nedenin bu olmadığını söyledi. Dr. Kahraman, deniz yüzey sıcaklıklarının hortum için bir önemi olmadığını kaydederek, yer seviyesinde etkili olan rüzgârlar ile atmosferin üst tabakasında etkili olan rüzgârlar, yer ile yukarı seviye arasında tespit edilen sıcaklık farkı, aşağı düzey sıcaklık ve nem profili ile bulut dinamiğinin büyük bir önem arz ettiğini, bu yüzden hortumları tek bir sebebe bağlamanın yanlış olacağını belirtti.

"Tahmin ediyorduk"

Kıyı Ege'de hortum yaşanacağını tahmin ettiklerine dikkat çeken Dr. Kahraman, çevre şartlarının bunun için çok uygun olduğunu, bu yüzden hortum meydana gelmesinin şaşırtmadığını ifade etti. Dr. Kahraman, Akdeniz Bölgesi ile Kıyı Ege'de kış aylarında hortum çıkabildiğine dikkat çekerek, İzmir'de yıkıcı hortum meydana gelmesinde özel şartların yanı sıra süper hücreli fırtınaların etkili olduğunu belirtti. Bu konuda yanlış tespitler de yapıldığını ifade eden Dr. Kahraman, söz konusu hortum ile tropikal iklim arasında bir ilişki kurulamayacağını dile getirdi.