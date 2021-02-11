Atatürk Resmini Ters Asan Üniversite Heykel Yaptırdı

Trabzon Üniversitesi, geçtiğimiz yılın 23 Nisan’ında kampüs ana binasına ters şekilde Atatürk resmini asması nedeniyle eleştirilmişti. CHP Trabzon eski Milletvekili Haluk Pekşen, fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak üniversiteye yönelik ağır ifadeler kullanmıştı. Trabzon Üniversitesi, vatandaşlardan gelen tepki üzerine olayın bir personelin hatası nedeniyle yaşandığını ve hemen düzeltildiğini belirtmiş, personel hakkında da soruşturma açmıştı.

Rektörlük binasına Atatürk heykeli

2018 yılında kurulan Trabzon Üniversitesi’nin rektörlük binasının önündeki tören alanına 3 metrelik, kaidesiyle birlikte 5 metrelik bir Atatürk heykeli dikildi. Heykelin altında ise Cumhuriyet Fazilettir ifadeleri yer aldı.