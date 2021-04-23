Atatürk 23 Nisan'ı Armağan Ettiği Çocuklara Seslendi! Gözüm Arkada Kalmayacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı armağan etmiş olduğu çocuklara seslendi ve “Sizler, geleceğin yıldızı ve gülüsünüz, memleketi de aydınlığa boğacak olan sizsiniz.” sözlerini söyledi.

23 Nisan 1920 tarihinde milli egemenliğine dayalı bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda ilk adım atılıp Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, mutlu ve modern Türkiye'yi Çocuklarda gördü ve meclisin açılmış olduğu günü Çocuk Bayramı olarak ilan etti. Dünyadaki ilk Çocuk Bayramı olan 23 Nisan'ı yalnızca Türkiye'deki değil tüm dünyadaki çocuklara armağan eden lider olarak tarihe ismini yazdırdı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarla olan diyalogları ve dostluğu da tarih sayfalarında yer aldı. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılında tekrar o unutulmaz anılar hatırlandı. İşte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve çocuklarla olan dostluğu ile ilgili o anı…

23 Nisan tarihinde düzenlenen bir çocuk balosunda unutulmaz olan o anılardan biri yaşandı. Küçük bir çocuk ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'e baktı ve ardına “Atatürk'üm seni öpmek istiyorum” şeklinde ifadelerde bulundu. Küçük çocuğun bu ifadesi sonrasında ortalığa bir sessizlik havası hakim oldu. Bu derin sessizliği ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sesi bozdu ve “Öyleyse gel öp” dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yanıtı alan çocuk koştu ve Atatürk’ün boynuna sarıldı ve sonrasında diğer çocuklar da “biz de biz de” şeklinde bağırmaya başladı ve Atatürk'ü öpmek istedi. Bu şekilde tüm çocuklar Mustafa Kemal Atatürk'ü doya doya öptü ve bu görüntü pek çok kişiyi ağlatırken Atatürk'ün de gözlerinden de yaşlar süzüldü. Gözlerinden yaşlar süzülen Mustafa Kemal Atatürk'ün dudaklarından da “İşte benim kuşaklarım” sözleri çıktı.