ATA AÖF Final Sonuçları Açıklandı! ATA AÖF Ders Geçme Notu Kaç Oldu?

ATA AÖF öğrencileri final sınavı sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. 4-15 Ocak tarihleri arasında yapılan final sınavlarının sonuçları ATA AÖF OBS sınav sonucu sorgulama ekranından öğreniliyor. Arama motorlarında, Atatürk Üniversitesi’nin düzenlediği final sınavları ile ilgili “ATA AÖF ders geçme notu kaç, bütünleme sınavları ne zaman, sonuç sorgulama nereden yapılır?” gibi sorular araştırılıyor.

Final sınavlarını kısa bir süre önce tamamlayan Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, merakla beklenen sınav sonuçlarını açıkladı. Peki koronavirüs salgını nedeniyle 4-15 Ocak 2021 tarihinde online platformlar üzerinden yapılan sınavların sonuçları nereden öğrenilir?

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi, dün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile AÖF final sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

4-15 Ocak tarihleri arasında yapılan ATA AÖF final sınavından kalan öğrenciler 08-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan online bütünleme sınavına girebilecekler.

ATA AÖF FİNAL SONUCU SORGULAMA EKRANI

Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçlarınızı öğrenmek için ‘obs.atauni.edu.tr’ adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

ATA AÖF FİNAL SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Final sınavı sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 9.00’dan 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) bulunan “Sonuç İtirazı” tuşuna tıklayıp gerekli bilgileri doldurarak itirazlarını gerçekleştirebilecekler. Söz konusu tarihlerin dışında yapılan sonuç itirazları değerlendirilmeyecek. Yollanan itirazlar incelenip sistem üzerinden geri bildirim yollanacaktır.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

Atatürk Üniversitesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılının güz yarıyılında, geçme notu sınırının 30’dan 35’e yükseltilmesine üniversite senatosu tarafından karar verildiğini açıkladı.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANIR?

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanmasının ya da paylaşılmasının suç olduğu ve cezai sorumluluğu olduğu belirtildi. Bu nedenle, etik ihlalde bulunan öğrencilerin tespit edilmesi durumunda bu öğrencilerin sınavı geçersiz olacak. Bunun yanı sıra, online olarak gerçekleştirilen final sınavında elde edilen notun başarı notuna katkısı yüzde 70’tir. Sınav sonuçları değerlendirilirken 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 19:02