AstraZeneca-Oxford Aşısı, Güney Afrika Mutasyonuna Karşı Sınırlı Koruma Sağlıyor…

Financial Times’ın paylaştığı bir araştırmaya göre, AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, virüsün İngiltere mutasyonuna karşı etkili olmasına karşın, Güney Afrika mutasyonu karşısında sanıldığı kadar güçlü çıkmadı.

‘Sınırlı’ koruma sağlıyor

İlaç şirketi AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısının, Güney Afrika varyantlı mutasyona karşı sınırlı bir koruma sağladığı bildirildi. Dün, aşının İngiltere mutasyonuna karşı etkili olduğu açıklamasının ardından gelen yeni araştırma, Afrika mutasyonu karşısında aşının etkisiz olduğunu ortaya koydu.

Bununla birlikte, aşı ile ilgili araştırmaya katılan 2000 kişi içinde hastaneye kaldırılan ya da hayatını kaybeden olmadı. AstraZeneca şirketinin sözcüsü, “Yine de katılımcılar ağırlıklı olarak genç sağlıklı yetişkinlerden oluştuğundan varyanttan kaynaklanan ağır durumlar karşısındaki etkisi tam belirlenemedi” dedi. Oxford ve AstraZeneca, aşının Afrika varyantı mutasyona karşı hazır olabilmesi için sonbahara kadar çalışmaların sonlandırılmasının beklendiğini ifade etti.