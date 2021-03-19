Aslan Burcu Nisan 2021 Yorumu

Aslan burçları için Nisan ayı iletişim ile ilgili olan konuları gündeme getirecek ve yakın çevre ile daha sık vakit geçirilmesini sağlayacak. Eğitim hayatlarında da problem yaşayan aslanlar varsa bu engellerin ortadan kalkması için önemli bir zaman dilimi yaşanacak.

Venüs'ün boğa burcuna geçiş yapması ile ise aslan burçları kariyerlerinde özel bir döneme giriş yapabilecek. Venüs'ün gelişi onlara statüleri ile ilgili olan konularda destek verileceğini gösterirken Aslan burçları eğer ellerinden geleni yaparsa başarı onların olacak. Bugüne kadar yapılmış olan birikimler ve mesleki başarılar çeşitli kazançlara çevrilebilir ve iş konusunda terfi alınabilir. Özetle nisan ayı Aslan burçları için kariyerlerinde yeni bir yön çizebilecekleri bir ay olacak.

16 Nisan tarihinde koç burcunda gerçekleşecek olan yeniay ise yanlış anlaşılmaları ve bazı dedikodulara karşı dikkatli davranması gerektiğini belirtmektedir. Eğer iş değişikliği yapmak isteyen Aslan burçları varsa bir süre daha düşünmeli ve bu konuyu gözden geçirmelidir. 15 Nisan'dan sonrası için ise yatırım yapmak isteyen Aslan burçları bu planlarını gerçekleştirebilir ve iyi sonuçlar alabilir.

Seyahatler ya da eğitim ile ilgili var olan projeler var ise yakın çevre desteği alınabilir ve bu konular sonuca bağlanabilir. Kardeş sahibi olan Aslan burçları ise onların hayatlarında önemli bir rol üstlenebilir ve kardeşlerinin yeni bir ilişkiye başlamasına şahit olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken otorite figürü ile restleşmemeleridir.

30 Nisan 2021 tarihinde ise akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek ve bu dolunay aslan burçlarına kariyer alanlarında bazı fırsatlar getirecek. Dolunay ile gelecek olan bu fırsatları iyi değerlendirmek için özel bir çaba sarf edilmesi gerekebilir ancak aslan burçları bu durumu başarı ile tamamlayacaktır. Nisan ayının son günlerine gelindiği zaman ise hayata karşı bakış açısında ya da düşüncelerde önemli bir değişim meydana gelebilecek iken tecrübe edilen olaylar sonucunda bazı farkındalıklar yaşamak söz konusu olacaktır. Arkadaş ilişkilerinde ise iddialaşmalara ya da kıskançlıklara girilmemesi önerilmektedir. Bu şekilde bir davranış ne size ne de arkadaş çevrenizde bir şey kazandıracaktır. Yapılması gereken tek şey kalbin sesinin dinlenmesidir.