Aslan Burcu Mayıs Ayı Burç Yorumu! Aslan Burcu Mayıs 2021

Aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar Mayıs ayında yakın çevresi ve arkadaş ortamları ile ilgili konular hakkında gelişmeler yaşayacaktır. Aslanların hızlı bir şekilde iletişim kurma yapıları onların faydalarına olarak sonuç verecek ve istediklerini almalarını sağlayacaktır. Zorlu geçen pandemi sürecinde onlar için tavsiye edilen, kısıtlama günlerinde sosyal sorumluluk projeleri üretmeleri ya da bazı organizasyonlara destek vermeleri olacaktır.

11 Mayıs tarihinde ise boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ile iş ve kariyer hayatlarında bazı yenilikler ve yer değişiklikleri gündeme gelebilir Aslan burçları bu dönemde bazı zamanlarda zorlandıklarını hissedip tereddüt yaşasa da sonuç onların faydasına olacaktır. Eğer karşılarına çıkan konularda o durumun ruhsal bir amaca hizmet edildiği hissediliyorsa o konunun üzerine gidilmesi gerekmektedir. Aslan burçları Mayıs ayında bu şekilde kendileri için iyi olanı seçebilir ve o iş üzerinde ilerleyebilir.

Jüpiter'in ise 1 senedir karşıt burç olan kovada ilerlemesi 14 Mayıs tarihinde balık burcuna geçişi ile mümkün olacaktır. Yaşam sürecinde bazı tehlikeli olduğu düşünülen ya da endişe veren konular ile ilgili iyileşmeler gerçekleşebilir ve bazı fırsatlar Aslan burçlarının karşısına çıkabilir. Aslanların yönetici gezegeni olan Güneş ise ikizler burcuna geçecek ve bu durumda yakın çevre ya da arkadaş konularında bazı gerçekler gözler önüne serilebilecektir. Bu dönem boyunca aslanlar daha dikkatli olmalı ya da daha sıkı sarılmaları gereken durumlar hakkında yeni bilgiler öğrenmeleri için sakinliklerini korumalıdır. Her durumda bir değişiklik meydana gelecek iken onlar için önerilen durum güç ve tecrübelerin doğru bir şekilde kullanılması olacaktır.

30 Mayıs tarihinde ise Merkür'ün ikinci retro hareketine başlaması ile birlikte aslanlar kontrolleri dışında gerçekleşen olayların dışında kalarak beklemeyi tercih edecektir. Aşk ve ilişki konusu da ayın son günlerinde gündeme gelebilir ve bazı yeni kararlar alınabilmesi olası bir durumdur.