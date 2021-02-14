Aslan Burcu Mart Ayı Yorumu

Uzman astrolog Aygül Aydın, aslan burçları için Mart ayını yorumladı. Aslan burçlarının yönetici gezegeni olan Güneş’in 20 Mart sonrasında yücelme yöneticisi olan koç burcuna geçiş yapması ile birlikte Aslan burçları kendi hayatları hakkında daha fazla söz sahibi olmak isteyip içsel bir dürtü hissedecekler. Ani kararlar alarak iletişim kuracakları her kişi ve yaşayacakları her olay karşısında önemli değişimler yaşayacak noktaya ulaşmaları söz konusu olacak. Bununla birlikte Aslan burçları mart ayında akademik anlamda yine, ani bir karar alıp kendilerini çok ileriye götürecek bir eğitim hayatına başlangıç yapma eğiliminde olabilirler.

2 Mart tarihinde ise başak burcunda gerçekleşecek olan dolunay, aslan burçlarının maddi olan konularının sonuçlanmasını sağlayabilir. Finansal konular ile ilgili olarak şanslı bir döneme girecek olan aslan burçları, maddi gelir imkânlarını genişletmek ve ileriye doğru bir adım atmak için harekete geçebilirler. Girişimci yönleri yeni ayda aslan burçlarının öne çıkan özellikleri olurken başarı beraberinde gelecektir. 7 Mart tarihinde ise Venüs ve Merkür’ün koç burcuna geçiş yapması ile birlikte mücadele etmenin ve kazanmanın sevinci yaşanırken kariyer alanında da uzun süredir beklenen terfiler alınabilir. İş hayatında herhangi bir gerginlik yaşama durumu olması Aslan burçlarına, olumsuz durumları yeniye çevirmek için güç verecektir. İletişim gezegeni olan Merkür, 23 Mart tarihinde gerileme yapması ile ilişkilerde ve iletişimde yozlaşmaya karşı önlem almaları konusunda Aslan burçlarını uyarmaktadır. Yanlış anlaşılmaları önlemek amacı ile düşünülen olayları doğrudan değil de dolaylı yoldan anlatmak Mart ayında iletişim konusunda problem yaşamamak için tavsiye edilmektedir.

Diğer taraftan eğitim ve seyahatler konusu ile ilgili olarak da çıkar çatışmaları da meydana gelebilir. 17 Mart tarihinde ise balık burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, aslan burçlarının hayata karşı bakış açılarını değiştirip daha farklı felsefi görüşler edinmelerine sebep olacaktır. Yurtdışı, eğitim ve yolculuk planları ile ilgili gelişmeleri Mart ayının ortasında deneyimleyecek olan Aslan burçları güzel fırsatlar ile karşılaşabilirler. Ayın son gününde 31 Mart tarihinde terazi burcunda gerçekleşecek olan dolunay ise aslan burçlarının yakın çevresi ve özellikle kardeşleri ile ilgili olan konularda birtakım yeni kararlar almalarını sağlayabilir.