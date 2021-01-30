Askerlik 18 Ay Mı Oldu? Flaş Gelişme Herkesi İlgilendiriyor

Askerlik süresine dair gelişmeler ve düzenlemeler gelmeye devam ediyor. gündem de ise yeni bir soru var askerlik 18 ay mı oldu? Düzenlenen gelişmeler sonucunda vatandaşlarımız da aklı karışmış durumda. Herkes de farklı bir bilgi veriyor. Bizde sizler için gündemdeki askerlik mevzusunda dair ayrıntıları derledik. Hepsi haberimizde.

Vatandaşlarımız merakla tekrardan askerlik süresine dair detayları araştırmaya başladı. Komisyon da ise yeni düzenlemeler söz konusu. Yeni düzenlemeyle birlikte askerlikteki özlük haklarının iyileştirilmesi söz konusu. Yeni düzenleme ile birlikte vatandaşlarımız askerlik süresinde herhangi bir değişim olup olmayacağını merakla araştırıyor. Askerlik uzatıldı mı?

ASKERLİK KAÇ AY

Askerlik şu an ise eğitim durumuna bakılmaksızın 6 ay olarak yapılmakta. Yedek subay ve astsubaylar içinse askerlik süresi 12 aydır. Yeni gelen düzenlemeyle birlikte askerliğin 9 ve 18 ay olarak düzenlenmesi ön görülüyor.

Askerlik süresinin uzamasına dair ise henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmedi. Mevcut askerlik düzenlemesi ise 2020 yılında yapılmış ve herkes için 6 ay olarak belirlenmişti.

Askere giden vatandaşlarımız öncelikle 1 aylık acemi eğitimi alıyor ve sonrasında er ve erbaşlar olmak üzere 5 ay askerlik hizmetlerini yaparak görevlerini tamamlamaktalar.

Sosyal medyada ve birçok haber sitesinde de askerliğin 9 ay olduğuna dair iddialar gelse de bu konu da özellikle de Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılmış resmi bir açıklama mevcut değil.

Öte yandan ise mecliste yeni askerlik düzenlenmesi kabul edildi. Buna göre Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personellerin tecrübelerinden daha iyi faydalanabilmesi adına özlük haklarının iyileştirmeleri düzenlemeler geldi. Buna göre uzman çavuşlarımız artık 55 yaşında emekli olabilecek bir diğer yandan da 40 yaşının üzerinde olanlar ve komando birliklerinde kadrolu olarak görev yapabilecekler.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 19:04