Aşının kullanımı durduruldu! AB'den "Hata yaptık" itirafı

Koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca-Oxford aşısının Norveç'te yaşayan yetişkinlerden bazılarında kan pıhtılaşmasına neden olduğuna ilişkin raporlar ortaya çıktı. Bunun üzerine İrlanda Ulusal Aşılama Danışma Komitesi tarafından söz konusu aşının kullanımının geçici süreyle durdurulmasına yönelik tavsiyede bulunuldu.

"Önlem amaçlı"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İrlanda Sağlık Bakanı Donnelly, koronavirüs aşısının kullanımının geçici süreyle durdurulmasına yönelik kararın Norveç'te yaşanan gelişmelerin ardından verildiğini ve Ulusal Aşılama Danışma Komitesi tarafından yapılan tavsiyenin "önlem amaçlı" olduğunu dile getirdi.

"Delil yok"

Konuya ilişkin bir açıklama da AstraZeneca firmasının bir yetkilisinden geldi. Söz konusu yetkili, 17 milyon koronavirüs aşısına ilişkin güvenlik analizlerinin yapıldığını ve kan pıhtılaşmasına dair herhangi bir delil bulunamadığını söyledi. Klinik faaliyetlerde de böyle bir durumla karşılaşılmadığını aktaran yetkili, AstraZeneca-Oxford aşısının güvenliğine ilişkin bütün bilgileri ayrıntılı bir şekilde inceleme altına aldıklarını ve söz konusu bilgileri paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Ne olmuştu?

İrlanda'da 110 bin doza yakın AstraZeneca-Oxford aşısı yapılmıştı. Bulgaristan, İtalya, Romanya, İzlanda, Danimarka ve Norveç de söz konusu aşının kullanımına geçici süreyle son vermişti.

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Direktörü Ghebreyesus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AstraZeneca-Oxford aşısının kullanımının bazı ülkeler tarafından durdurulduğunu fark ettiklerini ve söz konusu aşıya dair incelemelerin devam ettiğini belirtmişti. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Sözcüsü Harris, AstraZeneca-Oxford aşısının mükemmel bir aşı olduğunu ve uygulanmaması için hiçbir sebebin olmadığını söylemişti. Can kayıplarına ilişkin bilgilerin incelendiğini kaydeden Harris, şimdiye dek AstraZeneca-Oxford aşısının kullanımından kaynaklanan herhangi bir can kaybının gerçekleşmediğini ifade etmişti.

"Hata yaptık"

AB (Avrupa Birliği) Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans, koronavirüs aşılarının az sayıda ve geç sipariş edilmesi konusunda hata yaptıklarını dile getirdi. Timmermans, Brüksel de AB (Avrupa Birliği) mensubu olan ülkelerde aşı siparişi konusunda hataların yapıldığını itiraf etti.

"Herkes için problem yaratırdı"

Koronavirüs aşılarının hızlı bir şekilde tedarik edilmesine yönelik isteği anlayabildiklerini aktaran Timmermans, ortak bir şekilde hareket edilmemesi ve koronavirüs aşısının sadece zenginler tarafından temin edilmesi durumunda bunun yalnızca yoksul ülkeler adına değil herkes için problem yaratacağını dile getirdi.

"Bütün Avrupa aşıya erişmeli"

Timmermans, bütün Avrupa'nın koronavirüs aşısına ulaşması gerektiğini belirterek, normal yaşama geri dönebilmenin ön şartının bu olduğuna dikkat çekti. AB (Avrupa Birliği) mensubu olan ülkelerden bazıları, koronavirüs aşılarını az sayıda ve geç sipariş ettikleri gerekçesiyle tepki çekiyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 10:07