Aşılar çalınıyor mu? Önce Mersin şimdi Konya!

Mersin'de kaybolan 24 doz Covid-19 aşısından sonra Konya'dan da haber geldi. Konya'da 33 doz aşı kaybolduğu bildirildi. Aşıların çeşitli türlerde olduğu belirtildi. Konya Taşkent Hastanesi'ne muhafaza edilmesi için gönderilen aşıların kaybolmasından sonra aşıların çalındığı iddia edildi.

Soruşturma başlatıldı!

Hastanenin bildirimi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı. Aynı hastanede daha önce de 2 doz Covid-19 aşısının kaybolduğu ortaya çıktı. Şu an kayıp olan 33 doz aşının ise verem, kızamık, tetenos, Hepatit A , Hepatit B, kırım kongo ve çocuk aşıları gibi aşı türlerinin olduğu eklendi. Konya Taşkent Hastanesi'nde toplam 35 doz aşının kaybolmasının ardından ( 2'si Covid-19 olmak üzere) geniş çaplı soruşturma başlatılarak, aşıların çalınmış olma ihtimaline karşı gerekli önlemler alınmaya başlandı.

Daha önce de Mersin Toros Hastanesi'nde 24 doz Covid-19 aşısı kaybolmuştu. Ankara'dan sağlık çalışanlarına vurulmak üzere gönderilen aşıların bir kısmının kaybolduğu belirlenmiş ve yetkililere bildirilmişti. Yapılan sayım sonucunda; sağlık çalışanlarına ve doktorlara vurulan aşılar tek tek sayılmış ve 24 doz aşının kayıp olduğu kesinleşmişti. Bunun ardından Mersin İl Sağlık Müdürliğü kayıp aşılar için soruşturma başlatmıştı.

Aşıların kaybolması ile aşılar çalınıyor mu? sorusu gündeme geldi. Bu skandal olaylara henüz açıklık getirilmedi. Soruşturmalar devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nün çalışmalarından sonra olayın çözümlenmesi beklenerek yakın zamanda yetkililerin gerekli açıklamayı yapması bekleniyor.