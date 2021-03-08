Aşılamada 10 milyon sınırı geçildi!

Türkiye'de koronavirüse karşı başlatılan toplu aşılama programı hız kesmeden sürüyor. Birinci doz uygulanan ve ikinci doz uygulanan kişilerin toplam sayısının şu ana kadar 10 milyon 100 bini geçtiği görüldü.

Birinci doz yapılan kişi sayısı 7 milyon 600 bini geçti. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise 2 milyon 400 bini geçti.

En fazla aşılama hangi şehirde yapıldı?

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da toplam yapılan aşı sayısı 1 milyon 600 bini geçti. Böylece İstanbul en fazla aşılamanın yapıldığı şehir olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada Ankara yer aldı. Ankara'da toplam yapılan aşı sayısı 820 bini geçti. Üçüncü sırada ise İzmir yer aldı. İzmir'de toplam yapılan aşı sayısı 677 bini aştı.

Aşı randevusu nasıl alınıyor?

Vatandaşlar, "e-Nabız" veya "Merkezi Hekim Randevu Sistemi" mobil uygulamaları ile "enabiz.gov.tr" ve "mhrs.gov.tr" siteleri aracılığıyla aşı randevusu alabiliyor. Aşılama önceliğe sahip olup olmadığına bakmak isteyen vatandaşların, "AŞI" yazdıktan sonra "kimlik numarası" ve "seri numarasının son 4 rakamını" yazmaları, daha sonra da 2023'e göndermeleri gerekiyor. Vatandaşlar, öncelikli gruplardan birinde yer almaları halinde "Merkezi Hekim Randevu Sistemi"ne yönlendiriliyor. Vatandaşlar, buradan sağlık kuruluşunu, aş yaptıracakları tarihi ve saati rahatlıkla belirleyebiliyor. Aşı randevusuna ilişkin bilgiler de SMS aracılığıyla vatandaşlara iletiliyor. Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenler, ALO 182 hattına ulaşarak da randevu oluşturabiliyor.

Aşı uygulanacak grup sıralaması nasıl?

Türkiye'de sağlık çalışanları, yaşlı ve engelli bakımevlerinde kalanlar ile 65 yaş ve üstü vatandaşların yer aldığı birinci aşamadan sonra ikinci aşamada şu gruplar yer alıyor: Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerde çalışan kişiler, özel güvenlik ve zabıta, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, öğretim üyeleri ve öğretmenler, gıda sektöründe çalışanlar, lojistik sektöründe çalışanlar, 50-64 yaş grubundaki vatandaşlar yer alıyor. Üçüncü aşamada ise 18-49 yaş grubunda yer alan vatandaşlar bulunuyor. Bu aşamada ilk olarak kronik rahatsızlıklara sahip olan kişiler aşılanacak. Daha sonra diğer vatandaşlara geçilecek. Dördüncü aşamada ise kendisine sıra geldiği halde koronavirüs aşısı yaptırmaya gitmeyenler yer alıyor.

Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 11 bin 187 vaka tespit edilirken, 7 bin 785 kişi iyileşti. Türkiye'de son bir günde koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı gerçekleşti. Hasta sayısı ise 735 olarak açıklandı. Türkiye'de iller risk durumlarına göre 4 farklı kategoriye bölündü. Bu kategoriler, düşük riskli iller, orta riskli iller, yüksek riskli iller ve çok yüksek riskli iller olarak belirlendi. Kontrollü normalleşmede kategorilere göre önlemler sıkılaştırılacak veya esnetilecek. Vatandaşlar, kendi şehirlerinin kaderlerini belirlemiş olacak. Bu nedenle herkesin maske, mesafe ve temizlik önlemlerine karşı hassasiyet göstermesi gerekiyor.