Aşılama programı sonuç verdi! Yasaklar esnetiliyor

Koronavirüsün en fazla etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere'de yasakların esnetileceği bildirildi. Aşı Bakanı Zahawi, yasakların iki kademe halinde esnetileceğini duyurdu.

Okullar tekrar açılacak

Zahawi, 8 Mart 2021 tarihinde bütün okulların tekrar açılacağını duyurdu. Okuldan öğrencilerin spor yapmalarına ve farklı aktivitelerde bulunmalarına izin verileceğini kaydeden Zahawi, park gibi yerlerde en fazla kişi olmak üzere buluşmalara müsaade edileceğini söyledi. Zahawi, huzurevlerinde kalan insanların bir misafirle fiziksel temasa geçebileceğini ifade etti.

6 kişi buluşabilecek

29 Mart 2021 tarihinde açık havada olmak şartıyla en fazla 6 kişinin buluşmasına müsaade edileceğini duyuran Zahawi, konutların bahçelerinin de buna dâhil edileceğini söyledi. Zahawi, açık hava spor tesislerinin yeniden faaliyet göstermeye başlayacağını kaydetti.

Kademe kademe kaldırılacak

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarına 5'er hafta arayla olacak şekilde kademe kademe son verileceği bildirildi.

Johnson ne demişti?

İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüsün bulaş hızına bakılacağını ve hamlelerin bu doğrultuda yapılacağını söylemişti. Johnson, kaldırılan bir tedbirin yeniden hayata geçirilmesine neden olmayacak şekilde ilerleneceğini söylemişti. İngiltere'de aşılama programının hızlı bir şekilde ilerlemesi, hastanede tedavi altında olan insan sayısı ile can kayıplarının azalması ve yeni mutasyonların daha fazla riske yol açmamasına bağlı olarak gerekli adımların atılacağı öğrenilmişti.

Vakalara değil, hasta sayılarına bakılacak

İngiliz hükümeti, koronavirüs vakalarındaki artışı artık yasakları esnetme konusunda bir handikap olarak değerlendirmeyecek. Hükümet, artık vaka sayılarına bakmayacak. Yalnızca hastanelerde tedavi altında olan hasta sayılarına göre karar verilecek.

Okullar bulaş kaynağı değil!

Hükümete göre okullar bulaş kaynağı değil. Yine de bütün okulların tekrar açılmasının vaka sayılarında artışa neden olabileceği ifade ediliyor. İngiltere'de hastanelerde tedavi altında bulunan hasta sayısı, koronavirüsün ilk dönemindeki sayılara yakın durumda. Aşılama programının sürdüğü bir zamanda vaka sayılarındaki artışın mutasyon tehlikesini artıracağı belirtiliyor. Fakat İngiltere'nin aşılama programında önemli bir hıza ulaşmış olması bu durumun önüne geçebiliyor.

Aşılanan kişilerin bulaştırıcılığı azaldı

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, aşılanan kişilerin bulaştırıcılık oranının ciddi oranda azaldığını söyledi. Hancock, hastanelerde tedavi altında olan hasta sayısının yüksek olduğuna dikkat çekerek, bu sayıyı 18 bin civarında olarak açıkladı.

İngiltere'de aşılama tablosu

İngiltere'de şu ana kadar birinci doz uygulanan kişi sayısı 17,5 milyon oldu. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise 334 bin olarak kayıtlara geçti. 50 yaş ve üstü tüm vatandaşların 15 Nisan gününe kadar aşılanması amaçlanıyor. Diğer kişilerin de Temmuz ayının bitimine kadar aşılanması bekleniyor.