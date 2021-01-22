Aşıda adaletsizlik! Güney Afrika daha pahalıya alacak

Koronavirüse karşı birçok ülke toplu aşılama uygulamasına başladı. Fakat koronavirüs aşısı üreten firmaların az sayıda olması ve dolayısıyla aşı üretiminin de sınırlı olması nedeniyle dünya genelinde aşı rekabeti yoğun. AB (Avrupa Birliği) ülkeleri koronavirüs aşılarının tedariki konusunda en şanslı ülkelerden. Aynı zamanda söz konusu ülkeler koronavirüs aşılarının fiyatı hususunda da ciddi bir avantaj elde etmiş durumda. Fakat her ülke onlar kadar şanslı değil. Güney Afrika, AB (Avrupa Birliği) ülkeleri kadar avantajlı olmayan ülkelerden biri. Söz konusu ülke, AstraZeneca ve Oxford tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşıya AB (Avrupa Birliği) ülkelerine kıyasla daha yüksek bir fiyata erişebilecek. Hem de tam 2,5 kat daha yüksek bir fiyata...

1,5 milyon doz istedi

Güney Afrika, AstraZeneca ve Oxford tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşıdan 1,5 milyon doz almak istedi. Söz konusu ülkeden bir yetkili, koronavirüs aşısı için doz başına 5,25 dolarlık ödeme yapılacağını söyledi.

AB ülkeleri doz başına ne kadar ödüyor?

Belçikalı bakan Eva De Blekeer, sosyal medya hesabından yanlışlıkla bir paylaşımda bulunmuştu. Söz konusu paylaşımda, AB (Avrupa Birliği) Komisyonu'nun aşı üreten firmalarla anlaşma sağladığı ve gizlenmesi gerekli olan aşı fiyatlarının yer aldığı görülmüştü. AB (Avrupa Birliği) ülkelerinin, AstraZeneca ve Oxford tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının bir dozu için 2,18 dolarlık ödeme yapacağı fark edilmişti.

Güney Afrika'ya neden pahalıya satılıyor?

Güney Afrikalı yetkili Anban Pillay, koronavirüs aşısını neden pahalıya aldıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize AR-GE aşamasına herhangi bir katkı sağlamadığımız, bu nedenle aşıları daha pahalıya alacağımız söylendi. Gelir seviyesi fazla olan ülkelerin ise AR-GE aşamasına yatırımda bulundukları, bu nedenle koronavirüs aşısını daha düşük bir fiyata almalarına karar verildiği belirtildi." dedi.

Mutasyonlu koronavirüs ortaya çıkmıştı

Güney Afrika'da mutasyonlu koronavirüsün tespit edilmesi paniğe neden olmuştu. AstraZeneca ve Oxford tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının ülkedeki denemelerinden sorumlu olan Shabir Madhi, söz konusu mutasyonlu koronavirüsün İngiltere'de tespit edilen mutasyonlu koronavirüse göre daha fazla endişeye neden olduğunu söylemişti. Madhi, Güney Afrika'da tespit edilen mutasyonlu koronavirüsün aşıları etkisiz kılabileceğine dair düşüncelerin mevcut olduğunu ifade etmişti. İngiltere Sağlık Bakanı Hancock da Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün İngiltere'dekine göre daha riskli olduğuna dikkat çekmişti. Birçok ülke, mutasyonlu koronavirüse rastlanan Güney Afrika ile uçuşları durdurmuştu.

Güney Afrika'dan Prof. Dr. Salim Abdul Karim, ülkesinde tespit edilen mutasyonlu koronavirüsün daha hızlı bulaştığını ancak daha fazla ölüme sebep olup olmadığının henüz bilinmediğini söylemişti. Aralık ayının başında mutasyonlu koronavirüse rastlanan ülkede 6-20 Aralık günleri arasında günlük tespit edilen vaka sayısı iki katına fırlamıştı. Hükümet, toplu aşılamaya 2021 senesinin başında geçileceğini duyurmuştu.

Güney Afrika'da koronavirüs bilançosu

Güney Afrika'da şimdiye dek 1 milyon 380 bin 807 vaka kayıtlara geçerken, 1 milyon 183 bin 443 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şu ana kadar 39 bin 501 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.