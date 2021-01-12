Aşı Yaptırmayan Türk Vatandaşları Vize Alamayacak

Koronavirüs aşılarının piyasaya sürülmesi ve birçok ülkede kullanıma sunulmasının ardından birçok kişi aşı olmaya başladı. Aşı olmayanların risk teşkil ettiği varsayımından yola çıkarak bazı ülkeler, aşı olmayanlara birtakım kısıtlamalar getiriyor. Almanya’da Saksonya-Anhalt eyaleti yaptığı açıklamada, aşı olanların karantina kurallarına uymayacağını duyurdu.

Aşı olmayan Türk vatandaşına vize yok

Sözcü’nün aktardığı habere göre, AB’nin risk bölgesi prosedüründe Türkiye de yer alıyor. Vize randevuları 9 aya yakın süredir durdurulan ülkelerde, aşı zorunluluğu olacak.

Almanya ve Fransa gibi ülkelere gitmek isteyen Türk vatandaşlarına aşı şartı da bu şekilde getirilmiş oldu. AB, turistik olarak Avrupa’ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarından aşı olma ön şartı isteyecek. Aşı olan ve olmayanların ayrımı birçok ülkede yapılıyor. İsviçre’de “aşı kimliği” üzerinde çalışmalar sürerken, Almanya’da bazı personeller de aşı olmayan çalışanların işten çıkarılacağını duyurdu. Türkiye’de aşılama henüz başlamadı ve Çinli Sinovac aşısının Faz 3 testleri sürüyor.

Bazı Avrupa Birliği ülkeleri, aşı olmayan AB vatandaşlarını da ülkeye almamayı gündeme getirdi.