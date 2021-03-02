Aşı programının yavaşlığı yüzünden komiser görevden alındı!

İtalya'da koronavirüsle mücadele kapsamında 2020 senesinin Mart ayında özel bir komiserlik kurulmuştu. Söz konusu göreve Domenico Arcuri getirilmişti. Fakat söz konusu isim, koronavirüsün ilk başlarında malzeme tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve son dönemlerde ise aşı programında meydana gelen aksamalar yüzünden tepki çekmişti.

Görevden alındı

İtalya'da Şubat ayının ortasında Mario Draghi'nin liderliğinde hükümet kurulmuştu. Hükümet, Arcuri'yi hemen görevden aldı. Covid Özel Komiserliğine General Francesco Paolo Figliuolo atandı. İtalya'da lojistik komutanlığı görevini üstlenen Figliuolo, Kosova ve Afganistan'da NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) misyonlarında yer almıştı.

"Ordudan destek alacağız"

İtalya Başbakanı Draghi, Şubat ayında yaptığı açıklamada, aşı programına hız kazandırmak amacıyla ordudan destek talep edileceğini ifade etmişti.

İtalyan medyasında yer verildi

Figliuolo'nun Covid Özel Komiserliğine atanmasına İtalyan medyasında geniş bir şekilde yer verildi. Söz konusu gelişme için "Arcuri'nin kovulduğuna ve yerine süpergeneral atandığına" dair ifadeler kullanıldı. Öte yandan, bu gelişmeden "koronavirüse karşı bir general" olarak bahsedildi.

Arcuri, aşı programı kapsamında meydana gelen dağıtım sorunları ve gereksiz masraflar yüzünden tepki çekmişti. Söz konusu ismin yönetiminde çiçek biçiminde aşı merkezlerinin oluşturulmasına yönelik bir proje hazırlanmıştı. Draghi, söz konusu projenin iptal edildiğini ve İtalya'da bulunan mevcut aşı merkezlerinin faaliyet göstereceğini dile getirdi.

Maske soruşturması başlatılmıştı

Çin'den maske ithal edilmesi için Arcuri yönetiminde gerçekleştirilen 1 milyar 250 milyon Euro değerindeki anlaşmaya ilişkin bir tahkikat başlatılmıştı. Arcuri'ye yönelik bir suçlama yöneltilmemiş ancak 8 kişi yolsuzlukla suçlanmıştı.

İtalya'da aşılama tablosu

İtalya'da aşı programı 27 Aralık 2020 tarihinde başlatıldı. Söz konusu ülkede şimdiye dek birçoğu sağlık görevlisi olmak üzere 4,4 milyon insana koronavirüs aşısı uygulandı. İtalya'da iki ay içerisinde toplumun sadece yüzde 7'sine aşı uygulanabildi. Bu nedenle koronavirüsle mücadelenin uzun bir süre daha devam edeceğine yönelik kaygılar ortaya çıktı.

İtalya'da koronavirüs tablosu

İtalya'da son bir günde 13 bin 114 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 246 ölüm gerçekleşti. Söz konusu ülkede şu ana kadar 2 milyon 938 bin 371 vaka kayıtlara geçerken, koronavirüs kaynaklı 246 can kaybı yaşandı. İtalya'da aktif vaka sayısı 424 bin 333 olarak açıklandı.