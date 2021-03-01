Aşı pasaportu için kanun teklifi sunulacak!

AB (Avrupa Birliği) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, aşı pasaportuna ilişkin kanun teklifini bu ay içerisinde vereceklerini duyurdu. Aşı pasaportunda insanların aşı yaptırıp yaptırmadığına, aşı yaptırmayan insanların test sonuçlarına ve koronavirüsü atlatan insanlardaki antikor durumuna yer verileceği ifade edildi. Aşı pasaportu ile AB (Avrupa Birliği) vatandaşlarının birlik içerisinde turistik ya da iş amaçlı yolculuklarını rahatlıkla yapmaları amaçlanıyor.

Aşı pasaportunun AB (Avrupa Birliği) dışına kullanımına ilişkin henüz kesin bir bilgi yok. AB (Avrupa Birliği) mensubu olmayan ülkelerle aşı pasaportunun nasıl çalışılacağı da hala kesinleşmedi. Bunun için yasal düzenlemenin ayrıntılarının belli olması gerekiyor. AB (Avrupa Birliği) Komisyonu tarafından sunulacak olan yasal düzenlenme teklifine AP (Avrupa Parlamentosu) ve AB (Avrupa Birliği) mensubu ülkeler tarafından onay verilmesi şart.

"3 ay süre gerekiyor"

Von der Leyen, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, aşı pasaportuna ilişkin faaliyetlerin zaman alacağını ve minimum 3 ay süreceğini dile getirmişti. Von der Leyen, AB (Avrupa Birliği) mensubu ülkelerin, aşı pasaportlarının sınır kontrol sistemleri ile sağlık sistemlerinde kullanılabilirliğinin sağlanması konusunda acele etmeleri gerektiğini söylemişti.

Aşı pasaportunda Avrupa çözümüne başvurulması gerektiğini belirten Von der Leyen, diğer türlü Google ile Apple tarafından boşluğun doldurulabileceğini ifade etmişti. Von der Leyen, hem Google hem Apple tarafından değişik çözümler önerildiğini anımsatmıştı. Von der Leyen, AB (Avrupa Birliği) ülkelerine şu ana kadar 51 milyon doz aşı verildiğini ve 29 milyon aşının uygulandığını belirterek, bunun yetişkin insanların yüzde 8'ine denk geldiğini söylemişti.

Hangi ülke aşı pasaportuna nasıl bakıyor?

Danimarka, aşı pasaportu uygulamasına ilişkin hazırlıklara başladığını bildirdi. Estonya'da ise aşı pasaportu uygulamasının başladığı ifade edildi. İsveç, uluslararası standartların yerine getirilmesi durumunda yaz aylarında aşı pasaportu uygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu. İsveçli bakan Anders Ygeman, aşı pasaportunun genel olarak uygulanması gerektiğini belirterek, açılma safhasına geçildiğinde aşı pasaportunun yolculuk yapabilmek ve diğer çalışmalarda yer alabilmek için gerekeceğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AB'nin (Avrupa Birliği) uluslararası yolculuklar için ortak bir aşı belgesine onay vermesini tavsiye etti. Fransa Başbakanı Castex, aşı pasaportu uygulamasıyla insanların aşı yaptırmaya mecbur edilebileceğini ve bunun yasal problemlere neden olabileceğini söyledi. İngiliz bakan Zahawi ise aşı pasaportu uygulamasına geçmeyi düşünmediklerini dile getirdi. Zahawi, aşı yaptırdığını ispatlaması gerekli olan kişilerin aile hekimlerinden belge alabileceklerini belirtti.