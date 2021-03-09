Aşı olan maskesini çıkarabilecek!

Koronavirüse karşı aşılama sürecinin başlamasıyla beraber bazı ülkelerde normalleşme sürecine geçildi. ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) koronavirüsten korunmak amacıyla kullanılan maskelere ilişkin kritik bir açıklamada bulunuldu.

"Maske takmadan görüşebilecekler"

Söz konusu açıklama Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden geldi. Açıklamada, koronavirüs aşılarını tamamen yaptıran insanların maske takmadan bir arada bulunabilecekleri bildirildi.

"Güvende olacaklar"

Koronavirüs aşılarının her iki dozunu da yaptıran insanların maske kullanmadan da güvende olacakları ifade edilen açıklamada, fiziki mesafe önlemlerine riayet edilmesi koşuluyla insanların maske takmadan kalabalık ortamlarda bir araya gelebilecekleri kaydedildi.

"Tam koruma sağlanacak"

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) koronavirüs aşılarının her iki dozunu da yaptıran bir insan, iki haftalık bir sürenin ardından koronavirüse karşı tümüyle koruma sağlamış olacak.

Bazı eyaletlerde maske zorunluluğu kaldırılmıştı

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Mississippi ve Teksas gibi bazı eyaletlerinde maske zorunluluğu kaldırılmıştı. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden, maske zorunluluğunu kaldıran valileri sert bir şekilde eleştirmişti. Teksas eyaleti ile Mississippi eyaletinde maske zorunluluğunun kaldırılmasının kritik bir hata olduğunu belirten Biden, ülkede aşılama sürecinin hızlı bir şekilde yürütüldüğünü ama kamu sağlığı önlemlerinin kaldırılmasının doğru olmadığını dile getirmişti.

"Neandertal zihniyete ihtiyaç yok"

Biden, ülkede koronavirüsle mücadelenin başarıyla yürütüldüğünü kaydederek, maske zorunluluğunun kaldırılabileceğine ilişkin Neandertal zihniyete ihtiyaç olmadığını söylemiş, maske ve fiziki mesafe gibi önlemlerin hala önem arz ettiğini aktarmıştı.

"Kendi kararımızı verebiliriz"

Mississippi Valisi Reeves, Biden'ın açıklamalarına tepki göstererek, terbiyeciye ihtiyaç duymadıklarını söylemişti. Reeves, vaka sayılarının düşmesi halinde kendi kararlarını verebileceklerini ve sağlık yetkililerini dinleyebileceklerini belirterek, vatandaşlara hakaret yağdırmak yerine onlara güvenmek gerektiğini dile getirmişti.

"Normal yaşama geri dönülmeli"

Teksas Valisi Abbott, işletmelerin ve halkın kendi kararlarını verebileceklerini ifade ederek, insanların koronavirüsle mücadele sürecinde gerekli olan araç ve gereçler ile bilgiye sahip olduklarını söylemişti. Abbott, insanlara "koronavirüsün bitmediğini" net bir şekilde aktardığını da ifade etmişti. Tedavi altında olan insan sayısı, hastaneye yatış oranları, etkili yöntemler ve aşılamada gelinen son duruma bakıldığında herhangi bir şeyin dayatılmasına ihtiyaç duymadıklarını kaydeden Abbott, eyalette geçim kaynaklarının yeniden sağlanması ve normal yaşama geri dönülmesi gerektiğini belirtmişti.

ABD'de koronavirüs tablosu

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) şu ana kadar 29 milyon 744 bin 652 vaka tespit edilirken, 20 milyon 449 bin 634 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şu ana kadar koronavirüs kaynaklı 538 bin 628 can kaybı gerçekleşti.