Asgari Ücretli ve Emekliye 463 TL Ek Ödeme! 4 sürpriz birden var

Asgari ücret zam oranlarının açıklanmasından sonra pek çok memnuniyetsizlik yaşanmıştır. Ancak

Asgari ücretin,

Memur maaşlarının,

Emekli maaşlarının açıklanması nihai bir sonuç değildir.

Ek ödemeler, ikramiyeler, prim ya da promosyon ödemeleri her daim gündemde olan konu başlıklarından biridir. Üstelik pek çok vatandaş aile ve eş yardımları sayesinde zaten minimum maaş açıklamalarından daha yüksek gelir elde etmektedir.

Konunun yeniden gündem oluşturması ise yeni bir torba yasa yüzünden olmuştur. Alınan resmi haberlere göre torba yasanın meclisten geçmesi halinde hem emekliler hem de asgari ücretle çalışanlar ek ödeme alacaktır.

Emeklilere Ek Ödeme Müjdesi!

Gelen açıklamalar emekliye 463 TL ikramiye yatırılacağı yönündedir. Bunun için mecliste bir yasanın gündemde olduğunun altı çizilmektedir. Yasanın halen onay almamış olması kesin konuşmaların yapılmasının önündeki en büyük engeldir. Ancak yasanın çıkması halinde özellikle salgın döneminde emekliler büyük bir rahatlık elde edeceklerdir.

Emekliler için yapılan maaş zammının geç açıklanması bazı kesimlerin bu tasarının da geç açıklanacağını zannetmelerine neden olmaktadır. Ancak aslında emekli maaşlarının zam oranları geç açıklanmamıştır. Çünkü maaş zam oranlarının açıklanması için aralık ayı enflasyon tutarları beklenmek zorunda kalınmıştır. Bu da otomatik olarak zam oranlarının 4 Ocak tarihinde belirlenmesine yol açmıştır. Çünkü TÜİK aralık ayı enflasyon verilerini verilen tarih itibari ile resmileştirmiştir.

Asgari Ücretle Çalışanlar Ek Ödeme Alabilecek!

Emekliler için gündemde olan yasa tasarısından asgari ücretle çalışanların da yararlanabileceği duyurusu gelmiştir. Asgari ücretlilere ek ödemesi gelmesi de en az emekli ödemeleri kadar önemlidir. Çünkü salgın kapsamında en çok etkilenen kesimlerin başında asgari ücretle çalışanlar yer almaktadır.

Fabrikaların üretime ara vermesi,

Restoran gibi mekanların kapatılması,

Paket servisin yaygınlaşması gibi maddeler sayılabilmektedir.

Salgından asgari ücretli kesimin etkilenme nedenleri arasında;

Verilen iş kollarının tamamı elemanlarının büyük bir bölümünü asgari ücretle çalıştırmaktadır. İşletmelerin üretime ara vermesi ise asgari ücretle çalışan kişilerin açıkta kalmasına neden olmuştur. Yasa tasarısının bir an önce çıkması bunlardan kaynaklı olarak merakla beklenmektedir.

Torba Yasa Meclis Görüşmesinde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret rakamlarının açıklanmasından sonra bazı açıklamalar yapmıştır. Bu durumun nedeni ise net rakamların beklenenin altında olmasıdır. Ancak Erdoğan, açıklanan rakamlar için hem iyileştirme hem de sürpriz yapılacağının altını çizmiştir.

Mecliste olan torba yasanın da bu kapsamda olduğu zannedilmektedir. Resmî açıklamalar gelmediği için konu üzerine farklı tahminler yapılmaktadır. Bilirkişiler tarafından yapılan tahminler tasarını aynı zamanda vergi yönlü olduğuna da işaret edilmektedir.

Emekli ve asgari ücretliler için müjde niteliği taşıyan yasa tasarısı ile 3 ayda 1 vergilendirmenin ortadan kaldırılacağı zannedilmektedir. Böylelikle ikramiyelerde kendini gösteren vergi kesintisi artık olmayacaktır. Ortaya atılan savlar milyonlarca kişinin umutla beklemesine de neden olmaktadır.

Ek Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?

Asgari ücretten vergi alınmasın fikri pek çok parti tarafından şimdiden onay almışa benzemektedir. Tabi kesin sonuç çıkması için tasarının mecliste oylamaya sunulması gerekmektedir. Bu da ancak meclisin açılmasından sonra mümkün olacaktır. Meclis açıldığında ilk konuşulacak olan konunun da bu olduğu zannedilmektedir. Sonuçların resmileştirilmesi hâklinde açıklamalar zaman kaybedilmeden yapılacaktır.

Torba yasa içerisinde işverenler için verilen 75 TL olan asgari ücret desteği de bulunmaktadır. Henüz kesinleşmemiş olmasına karşın bu desteğin 200 TL olması istenmektedir. böylelikle çalışanlara verilen teşvik işverenler açısından da yararlı olacaktır. Yeni torba yasanın olumlu şekilde açıklanması halinde ödemelerin tarihleri de kesinleşecektir.