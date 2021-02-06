Asgari Ücrete Bir Zam Daha Mı Geliyor? 750 TL Zam İçin Yasal Düzenleme İstendi

2021 döneminde artan enflasyon ve salgın dönemiyle vatandaşlarımız oldukça zor anlar yaşamıştı. En çok sıkıntıyı da ülkemizin büyük kısmını oluşturan asgari ücretliler yaşadı. Vatandaşlarımızın sıkıntıları dinlenmiş DİSK görüşmeleri sonucunda vatandaşlarımız %21 oranında zam getirilmişti.

Bu büyük zam ise artan enflasyon ve dolar kurunun olduğu dönemde asgari ücretlileri memnun etmeye yetmemişti. Yine birçok aile yoksulluk sınırının hatta açlık sınırının altında kalmıştı. DİSK ise bu sebeple AK Parti ile yeniden görüşmeye başladı. Peki görüşmeler sonucunda asgari ücrete zam gelecek mi?

Teklif kabul edilirse asgari ücrete 750 Türk lirası zam gelecek. Asgari ücrete zam mı geliyor asgari ücret de son durum ve DİSK görüşmeleri haberimizde.

Asgari ücret 2021 yılında yapılan görüşmeler üzere %21 oranında yüksek bir zam oranı gelmiş ödene maaş 2 bin 825 Türk lirasına yükselmişti.

Ekonomik daralma, gelen zamlar ve hayat pahalılığı eklenince de DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve diğer üyeler tarafından asgari ürete iyileştirme talebi geldi. Bu kapsam AK Parti Grup başkanı Naci Bostancı ile görüşmeler başladı.

DİSK Başkanı Çerkezoğlu ve diğer yönetim üyeleri tarafından asgari ücretle geçinene vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 750 Türk lirası bir artış daha istendi. Özel bir raporda da belirtilen bu iyileştirme ile 3,3 milyon işçinin ise asgari ücret bile alamadıklarını aktardı.

2021 yılında gelen yeni zamla birlikte ise en düşük asgari ücret 2 bin 825 Türk lirası olmuştu. DİSK tarafından sunulan raporda ise 2021 yılında verilen ödenek asgari ücret komisyonu tarafından belirlenmiş olmasına karşın yasal düzenleme ile arttırılabileceği belirtildi.

Brüt ücretten yapılan kesintilerin 751 Türk lirası olduğu, dolaylı vergiler dahil kesintinin ise bin 195 Türk lirasına çıktığı belirtildi.

DİSK raporunda asgari ücretlilerinin vergiden muaf tutulması ve prim desteği ile birlikte 751 Türk lirası desteğin mümkün olduğu dile getirildi.

TEKLİF KABUL EDİLİRSE NE OLUR?

DİSK tarafından sunulan teklif kabul edilirse eğer 2021 yılında ödene net ücret de 2 bin 825 Türk lirasından yasal düzenleme ile birlikte 3 bin 575 Türk lirasına çıkmış olacak.