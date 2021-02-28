ASELSAN trafik sorununu çözecek

ASELSAN tarafından geliştirilen trafik yönetim sistemi, yolların daha güvenli ve etkin kullanımı ile trafik kazaların önlenmesi maksadıyla hava ve yol durumu tespiti, trafik verilerinin ölçülmesi, kavşak yoğunluk denetimi, kaza ve benzeri olay algılama, yolcunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi ile video yönetimi gibi çok sayıda fonksiyonu içeriyor.

Otomasyon sistemleri çerçevesinde ise plaka ve araç tanıma, afet ve acil durum yönetim sistemleri, ileri tarım otomasyonu geliştirilip hizmete konuluyor.

ASELSAN, Türk Standardları Enstitüsü belgelerini de alarak trafik yönetim cihazlarında seri üretime geçti. Bu çerçevede ilk kurulumu Kırıkkale'de yapılarak değişken trafik işaretleri ve mesaj, kavşak kontrol cihazı ile trafik sinyalizasyon sistemleri Kırıkkalelilerin beğeni ve onayına sunuldu.

Kurulumu yapılan sistemin bir parçası olan kavşak kontrol cihazları, kendi aralarında birbirleriyle etkileşim sağlayarak kavşakları ve yolları yönetiyor. Trafik yönetim sisteminde dünya genelinde yaygın kullanılan sistem ise, tüm yol ve kavşaklarda analiz çalışması yaparak bir plan belirlemek ve trafik akışını ona göre sağlamak. Bu sistem ise en son planlanan ve sabit tutulan sistemlerin aksine, adaptif modelle anlık olarak yani tam gerçek zamanlı çalışıyor. Loop dedektörleri ve kameralar gibi çeşitli görüntü işleme teknolojileri ve sensörler kullanılarak kavşak ve yollarlardan alınan araç yoğunluğu bilgisi ile sonraki kavşaklardaki trafik lambalarının süreleri ona göre belirleniyor. Kavşak kollarından herhangi birinde araç bulunmaması durumunda trafik akışını desteklemek için o yöndeki araçlara yeşil ışık yakılıyor.

Denenen sistemin elde ettiği başarı ise, sistem kullanılmadan öncesi ile sonrası kıyaslanarak ortaya konuldu.

Bu kıyaslamaya göre verimlilik şu oranlarda değişti:

- Araç başına düşen "gecikme" oranı yüzde 26 azaldı.

- Araç başına düşen "durma sayısı" yüzde 16 düştü.

- Toplam günlük yakıt tüketimi 510 litre azaldı.

- Toplam günlük karbondioksit salınımı 1220 kilogram geriledi.