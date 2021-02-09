Artvin Hopa’da Boğaziçi Protestosuna Polis Müdahalesi: ‘Neden Vuruyorsunuz?’

Türkiye’nin gündemi haftalardır Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlar. Melih Bulu’nun rektör olarak atandığı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara katılan öğrencilere destek için Artvin’in Hopa ilçesinde toplanan bir grupa polis tarafından müdahale edildi.

Tutuklanan öğrencilere destek için toplandılar

Toplanan gruba müdahale etmek için polisin harekete geçmesi üzerine, toplanan kalabalıktaki birçok kişi ellerini kaldırdı ve sadece eylem yapmak için bir araya geldiklerini söyledi. Vatandaşlardan bazıları ellerini kaldırdı ve “Anayasal hakkımızı kullanıyoruz, elimizde hiçbir şey yok, silah yok” dediler. Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle özdeşleşen “Aşağı bakmayacağız” pankartı açan göstericiler, “Bu böyle gitmez, gençlik biat etmez” sloganları attı.

Polisin müdahalesinin ardından toplanan kalabalıkta 2 kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.