Artık Saatler Kaldı: O Sosyal Ağlara Reklam Yasağı Geliyor!

1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası kapsamında, Türkiye’de temsilcilik açmayan, günlük kullanıcı sayısı 1 milyonun üzerindeki sosyal medya şirketlerine çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Bugüne kadar Türkiye’de VK, YouTube, TikTok, Dailymotion ve son olarak da LinkedIn temsilcilik açma kararı almıştı. Ancak şu anda Periscope, Twitter, Pinterest, Instagram ve Facebook yasa kapsamında yükümlülüğünü yerine getirmedi.

Bugüne kadar 40 milyon lira para cezası kesildi

Temsilcilik açmayan Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest ve Periscope’a şu ana kadar ilk olarak 10 milyon, ikinci adımda ise 30 milyon lira olmak üzere 40 milyon lira para cezası kesildi. Cezalar, şirketlerin merkezlerine tebliğ edildi. Ancak bu para cezası, yasağın ilk adımı. Sosyal medya şirketlerini 19 Ocak Salı günü çok daha ciddi bir tehlike bekliyor, o da reklam yasağı.

19 Ocak Salı günü reklam yasağı başlıyor

Yasa kapsamında para cezasının bir sonraki adımı, şirketlerin Türkiye’de reklam almasının önüne geçen reklam yasağı. 19 Ocak Salı günü, sosyal medya devlerinin reklam faaliyetleri sona erecek. Sosyal medya platformlarına reklam yasağının verilmesiyle, vergi mükellefi kişilerin ve bireysel kullanıcıların, bu sitelerde reklam vermesi yasaklanacak. Bunun için sözleşme yapılamayacak ve reklam bedeli olarak para ödenemeyecek.

Reklam yasağından sonraki adım ne?

Sosyal medya yasasına uymayan ve temsilcilik açmayan şirketleri bekleyen tek tehlike bu da değil. Para cezasının ve reklam yasağının ardından sosyal medya ağlarına bant daraltma yaptırımı gelecek. Bu da, mahkeme kararıyla sitelerin web sitesi trafiğinin yüzde 50 daraltılabilmesi anlamına geliyor. BTK, bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması içintalepte bulunabilecek. Bununla birlikte şirketler, 5 ay sonra bile temsilcilik açarlarsa, ilgili cezaların yüzde 75’i affedilecek.