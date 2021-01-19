Armin Laschet, Uğur Şahin'e övgüler yağdırdı!

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin yeni lideri 16 Ocak Cumartesi günü belli olmuştu. Söz konusu partinin genel başkanlığına Norbert Röttgen, Friedrich Merz ve Armin Laschet aday olmuştu. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanlığına seçilen isim ise Almanya Şansölyesi Angela Merkel tarafından desteklenen Laschet olmuştu. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başbakanlığını yürüten Laschet, daha önce Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler konusunda oldukça ılımlı açıklamalarda bulunmuştu.

"Herkese umut oldu"

Laschet'in, koronavirüse karşı aşı geliştiren ve başarıları tüm dünyada konuşulan Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'e övgüler yağdırdığı ortaya çıktı. Şahin'in 1969 senesinde 4 yaşındayken Almanya'ya geldiğini belirten Laschet, söz konusu ismin babasının Ford fabrikasında çalıştığını söyledi. Laschet, Şahin'in Almanya'da eğitim gördüğünü ve okul birinciliği elde ettiğini kaydederek, Türk bilim insanının koronavirüse karşı aşı geliştirerek herkese umut olması dolayısıyla mutlu hissettiklerini ifade etti. Almanya'da bulunan aşırı sağcıların bunu fark etmesi gerektiğine dikkat çeken Laschet, ülkede bulunan sağduyulu vatandaşların bu durumdan memnun olduklarını söyledi.

Armin Laschet kimdir?

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başbakanı olan Armin Laschet, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin yeni lideri olarak seçilmişti. Gazetecilik ve hukuk alanlarında eğitim gören Laschet, serbest gazetecilik ile meşgul olmuş, daha sonra 1994-1998 senelerinde Federal Meclis'te milletvekili olarak yer almıştı. Laschet, 1999-2005 senelerinde Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili olarak bulunmuş, 2005-2010 senelerinde ise Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Aile, Kadın ve Uyum Bakanı olarak çalışmıştı. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere önemli bir fayda sağlayan Laschet, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yaşayan Türklerle sıcak ilişkiler kurmuştu.

Laschet, 2017 senesinde Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde başbakan olmuş ve ciddi bir tecrübenin sahibi olmuştu. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin yanı sıra partinin dışında bulunan taraflarla da iletişim kurduğu için "ortanın adayı" olarak anılan Laschet, ülkesinde 2015 senesinde yaşanan mülteci krizinden sonra Merkel tarafından izlenen açık kapı politikasını desteklemişti. Laschet, Türkiye'nin ülkesi için önemli olduğuna dikkat çekmişti.

Almanya'da Eylül 2015'te 1 milyona yakın mülteciye kapıların açılması ülkede krize neden olmuştu. Bu durumu insanı açıdan istisnai olarak değerlendiren Merkel, Türkiye'nin mülteci meselesinde yalnız bırakıldığına işaret etmişti.