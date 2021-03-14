Arkadaşı Tarafından Tecavüze Uğrayacağını Anlayınca Arkadaşını Öldürdü!

Düzce'de arkadaş cinayeti yaşandı. Bir kişi aynı evde yaşadığı arkadaşını kalbinden defalarca bıçakladı. Korkunç olayda bıçaklanan genç olay yerinde can verdi. Düzce'ye bağlı bir köyde meydana gelen olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ekipler hummalı çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Düzce'ye bağlı Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi öldü. Kaynaşlı ilçesinde yaşanan olayda 1 kişi, aynı evde kaldı arkadaşı ile birlikte uyuşturucu madde kullandı. Uyuşturucunun etkisi ile olay kötü bir hal almaya başladı. Uyuşturucu kullanan şahıs, birlikte uyuşturucu kullandığı arkadaşına tecavüz etmeye kalkınca defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde saat 19: 00 sırasında yaşananlar olayda, Afgan asıllı gençler birlikte kalmış oldukları evde uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Uyuşturucu kullandıktan sonra iddiaya göre Nur Muhammed adlı şahıs arkadaşı Ali M’ye cinsel tacizde bulunmaya başladı. Yaşanılan olay sonrasında uyuşturucunun etkisinde olan iki genç arasında tartışma çıktı, çıkan tartışma daha sonrasında büyüyerek kavgaya döndü. Arkadaşı tarafından cinsel tacize uğrayan Ali M., Nur Muhammed adlı şahsı göğsünden üst üste çok sayıda bıçak darbesine maruz bırakarak öldürdü. Afgan asıllı Nur Muhammed, almış olduğu bıçak darbesi ile birlikte olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrasında Jandarma ekiplerine haber verildi. Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde meydana gelen olaya anında Jandarma ekipleri olay yerine gelerek müdahale etti. Jandarma ekipleri, arkadaşını bıçaklayan Ali M. ile beraber 8 kişiyi de gözaltına alarak Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Yaşanılan olay sonrasında olay yerine ilişkin inceleme ve araştırma başlatıldı. Afgan asıllı Nur Muhammed adlı şahsın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şu anlık Adli Tıp Kurumu tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Olaya ilişkin ekipler araştırmasına sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 22:10