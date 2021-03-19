Arif Verimli, Müge Anlı ile Yollarının Ayrılmasının Nedenini Açıkladı

ATV ekranlarında yayımlanan ve uzun yıllardır devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert' ten ayrılan Profesör Doktor Arif Verimli, programdan ayrılığı ile ilgili konuştu.

14 yıldır üstün bilgileri ve tecrübeleri ile programa katılım yapan Arif Verimli Twitter hesabından açıklama yaptı.

Fenomen Pucca'nın paylaşımına yanıt olarak cevap veren Profesör Doktor Verimli, ‘’ Ben kimseye küsmem ama dönmem de gidince, inan ayrılığının gizli kapaklı bir hikayesi yok’’ ifadesini kullandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının takipçileri, Arif Verimli'nin ayrılmasından dolayı oldukça üzgün. Verimli’ye sürekli Twitter aracılığı ile ulaşan takipçiler, tekrar programa dönmesini istiyor.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 14 yıl boyunca engin bilgileri ile danışmanlık yapan Profesör Dr. Arif Verimli ile sosyal medya fenomeni Pucca arasında ilginç bir diyalog gerçekleşti.

Pucca'nın, kendi Twitter hesabından paylaştığı, ''Müge Anlı ve Arif Hoca küsmesi bütün ayrıntılarıyla: gizli kamera görüntüleriyle 4 saat’’ diye video olsa bak samimiyim yemin ederim bir tanesini kaçırmadan izlerim. Öyle boş bir hayat düşün işte…’’ paylaşımını Twitter hesabından yaptı.

Pucca'nın bu paylaşımı gören Arif Verimli ise kendi Twitter hesabı üzerinden, yapılan paylaşımlar altına yorum yaptı.

Verimli, ‘’ Ben kimseye küsmem ama dönmem de gidince… İnanın ayrıldığımı gizli kapaklı bir hikayesi yok. Çok net şekilde açıkladım. Mesleki etik değerleri deontolojik sınırlara müdahale edilirse hiçbir yerde durmam. Çok konuşan çok bilen değildir. Sevgilerle’’ yanıtını verdi.

Arif Verimli’nin aynı programda danışmanlık yapan adli tıp uzmanı Şevki Sözen ile arasında, diyalog problemi yaşandığı ve Profesör Dr Arif Verimli’nin de kendi alanına giren konuların Şevki Hoca tarafından cevaplandırılması üzerine rahatsız olup programdan ayrılma kararı alındığı biliniyor. Diğer yandan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı izleyicileri, Arif Verimli'nin geri dönmesi üzerine sürekli çağrı yapıyorlar. Verimli'nin şu anlık programa dönme gibi bir düşüncesinin olmadığı biliniyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 23:33