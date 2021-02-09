Araştırma yapıldı: Amerikalılar artık demokrasiye inanmıyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) siyahilerin polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi, başkanlık seçimlerine hile karıştığına yönelik süregelen iddialar ve Kongre baskını ülkedeki demokrasiyi ve demokrasiye olan inancı sarsmış durumda. Türkiye'ye Boğaziçi Üniversitesi protestolarında polis ekipleri tarafından orantısız güç kullanıldığını iddia eden, LGBT bireylere yönelik nefret söylemleri nedeniyle endişelenildiğini belirterek demokrasi dersi vermeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin ilk olarak aynaya bakması şart gibi duruyor.

Demokrasinin ilerlediğine inanmıyorlar

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) insanların demokrasiye ilişkin fikirlerini tespit etmek üzere bir araştırmaya imza atıldı. Söz konusu araştırmada, Amerikalıların önemli bir kısmının demokrasinin geliştiğine yönelik inancını yitirdiği tespit edildi. Amerikalıların küçük bir bölümünün de demokrasinin ilerlediğini düşündüğü belirlendi.

Sadece yüzde 16'da kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan insanların yalnızca yüzde 16'lık bölümü ülkede demokratik kuralların uygulandığını ifade etti. Amerikalıların yüzde 45'lik bir bölümü ülkede demokratik kuralların doğru şekilde uygulanmadığını söyledi. Amerikalıların yüzde 38'lük bölümü ise ülkede demokratik kuralların bir nebze de olsa geçerli olduğu fikrine sahip.

İnsanların demokrasiye olan inancı neden azaldı?

Söz konusu araştırmadan elde edilen neticelerin, başkanlık seçimlerinden önce yapılan araştırmaların neticeleriyle genel olarak paralel olduğu ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Trump'ın başkanlık seçimlerinde hile yapıldığına dair ifadeler kullanması ve bu iddiasında ısrarcı olması nedeniyle halkın demokrasiye olan inancının azaldığı da belirtildi.

Biden'ın hilesiz şekilde seçildiğine inananların oranı nedir?

Araştırmaya katılım gösterenlerin 3'te 2'sine yakını Biden'ın hilesiz şekilde seçildiğini düşünüyor. Fakat Cumhuriyetçilere destek verdiğini ifade eden kişilerin yalnızca 3'te 1'inin böyle düşündüğü görüldü.

Trump ne zaman yargılanacak?

Trump, başkanlık seçimlerinde hile yapıldığına dair iddialarını sık sık dile getirdiği ve destekçilerini Kongre binasını basmaları için kışkırttığı gerekçesiyle isyana teşvik ile suçlanıyor. Bu nedenle azledilmesi talep edilen Trump, bugün itibarıyla Senato'da yargılanacak. Demokratlar, Trump'ın destekçilerini isyana teşvik ettiğini kanıtlamak üzere Washington'daki mitingi sırasında yaptığı açıklamalar ile Kongre baskını sırasında çekilen görüntüleri delil olarak ortaya koyacak. Trump'ın seçimlerde hile yapıldığına yönelik iddialarını ispatlayamadığını ve bu nedenle destekçilerini Kongre binasını basmaları için kışkırttığını belirten Demokratlar, eski başkanın görev dönemi süresinde yaptıklarının bedelini ödemesini ve kamu görevinden men edilmesini istiyorlar.

Trump'ın avukatları ne diyecek?

Trump'ın avukatları ise söz konusu ismin şu anda görevde olmadığını ve bir sade vatandaşın azledilmesinin mümkün olamayacağını dile getirecekler. Senato'da eski başkanın yargılanmasının anayasaya aykırı olduğunu söyleyecek olan avukatlar, davaya onay verilmemesini isteyecekler. Avukatlar, ayrıca Trump'ın yaptığı açıklamaların kışkırtıcı nitelikte olmadığını ifade edecekler. Anayasanın ihlâl edildiği gerekçesiyle Trump'ın Anayasa Mahkemesi'ne gidebileceği belirtiliyor.

Azledilmesi mümkün mü?

Senato'da 50 sandalyenin Demokratlara, 50 sandalyenin ise Cumhuriyetçilere ait olduğu biliniyor. Trump'ın azledilebilmesi için 67 senatör tarafından bu yönde oy kullanılması gerekiyor. Yani 17 Cumhuriyetçi senatörün Trump'ın azledilmesi yönünde oy vermesi gerekli. Bu durumda Trump'ın azledilmesi pek de mümkün görünmüyor.

Trump kamu görevinden men edilebilir mi?

Trump'ın kamu görevinden men edilmesi için ayrı bir oylama yapılabilir. Bu durumda 50 Demokrat senatör ile Başkan Yardımcısı Harris'in oyları yeterli olacak. Kamu görevinden men edilmesi halinde Trump, 2024 senesinde gerçekleştirilecek olan seçimlerde başkan adayı olarak yer alamayacak.