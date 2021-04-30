Araç Sahiplerinin Dikkatine! Bakan Kurum Çok Merak Edilen Soruyu Cevapladı

29 Nisan günü başlayan tam kapanma ile, vatandaşların ve araç sahiplerinin çoğu planı ertelendi. Ertelenen palanların arasında araç sahibi kişiler araçlarının egzoz gazı emisyon ölçümün

29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma nedeni ile birçok araç sahibi araçlarının egzoz gazı emisyon ölçümün gününde yaptırmayacak. yaşanılacak gecikme nedeniyle araç sahipleri, ne yapacakları konusunda herhangi bir bilgiye ulaşamazken. Konu ile alakalı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan araç sahiplerine sosyal medya aracılığı ile bilgilendirme yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Araç sahipleri için, kendi şahsi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, Twitter'dan yapmış olduğu açıklamada tam kapanmanın başladığı şu günlerde araç sahiplerine sosyal medya aracılığı ile ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapmış olduğu açıklamada , "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kendi şahsi Twitter hesabı üzerinden egzoz emisyon ölçümüyle ilgili araç sahiplerine açıklamada bulundu. Bakan Murat Kurum yapmış olduğu açıklamada, "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklama ile araç sahiplerinin aklında soru işareti olarak kalan sorunun cevabı da netleşmiş oldu. Bakan Kurum araç sahibi kişilerin merak ettiği konuyu sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile netliğe kavuşturdu. Tam kapanma sürecinde, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptıramayan araç sahipleri, tam kapanmanın bittiği 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırabilecek.