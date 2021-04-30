Araç Sahiplerinin Dikkatine! Bakan Kurum Çok Merak Edilen Soruyu Cevapladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklama ile araç sahiplerinin aklında soru işareti olarak kalan sorunun cevabı belli oldu.

Araç Sahiplerinin Dikkatine! Bakan Kurum Çok Merak Edilen Soruyu Cevapladı

29 Nisan günü başlayan  tam kapanma ile,  vatandaşların ve araç sahiplerinin  çoğu planı ertelendi.  Ertelenen palanların arasında araç sahibi  kişiler araçlarının egzoz gazı emisyon ölçümün

 29 Nisan-  17  Mayıs  tarihleri  arasında  tam kapanma nedeni ile birçok araç sahibi araçlarının egzoz gazı emisyon ölçümün gününde  yaptırmayacak.  yaşanılacak gecikme nedeniyle araç sahipleri,  ne yapacakları konusunda  herhangi bir bilgiye ulaşamazken. Konu ile  alakalı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan  araç sahiplerine  sosyal medya aracılığı ile bilgilendirme yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Araç sahipleri için,  kendi şahsi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, Twitter'dan yapmış olduğu açıklamada tam kapanmanın  başladığı şu günlerde araç sahiplerine  sosyal medya aracılığı ile ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapmış olduğu açıklamada , "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler"  ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,  kendi şahsi Twitter  hesabı üzerinden egzoz emisyon ölçümüyle ilgili  araç sahiplerine açıklamada bulundu. Bakan Murat Kurum yapmış olduğu açıklamada, "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklama ile araç sahiplerinin aklında soru işareti olarak kalan sorunun cevabı da netleşmiş oldu. Bakan Kurum araç sahibi kişilerin merak ettiği konuyu sosyal medya hesabı üzerinden  yapmış olduğu paylaşım ile netliğe kavuşturdu. Tam kapanma sürecinde,  egzoz gazı emisyon ölçümü yaptıramayan  araç  sahipleri,  tam kapanmanın  bittiği 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırabilecek.

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