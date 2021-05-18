Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzin ve Mazot Fiyatlarına Zam Geldi

Dolar kurundaki değişiklikler, petrolün küresel anlamdaki fiyat oynaklığı derken benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarında yükselmeye devam ediyor. Milyonlarca araba sahibini ilgilendiren o üzücü haber de açıklandı. EPDK tarafından alınan uygulama sona erdi. Zam ise kapıda! Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor!

Akaryakıtta fiyatları kontrol altında tutmak için tavan fiyat uygulamasıbaşlatılmıştı. Bu sayede Akaryakıt şirketleri ya da herhangi nedenle yapılan gizli zamların önüne geçmek istenmişti. Fakat bu uygulama 19 Mayıs tarihinde resmi olarak sona erecek. Bu uygulamanın sona ermesiyle birlikte açıklamalar da gecikmedi bir açıklama da EPDK Başkanı’ndan geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, tavan fiyat uygulaması sona erdikten sonra fiyatların titizlikle incelenmesi gerektiğini ifade etti.

SERBEST PİYASA KOŞULLARI GEÇERLİ OLACAK

EPDK akaryakıt fiyatları üzerinde meydana gelecek gizli zamların önüne geçmek için 2 aylık bir uygulama başlatmıştı. 2 ay boyunca devam tavan fiyat uygulanması 18 Mart tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti. Bu gece, 18 Mayıs itibariyle de uygulama sona erecek. Böylece akaryakıt fiyatlarında eski sistem devreye girecek. Fiyatları tekrardan serbest piyasa koşullarına göre belirlenecek.

35-40 KURUŞA VARAN İNDİRİMLER YAŞANABİLİR

19 Mayıs itibariyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Yılmaz, fiyatların eski sisteme döneceğini duyurdu. 2 aylık tavan fiyat uygulamasının bazı akaryakıt şirketlerinin yaptığı gizli zamların önüne geçmek için alındığını açıkladı ve Yılmaz’a göre uygulama da hedefine ulaştı. Başak Yılmaz’a göre rekabet bu süre içerisinde daha da artacak ve 17-20 kuruş arasında bir indirim görmek mümkün dedi. Hatta Başkan Yılmaz’a göre bazı illerden 35 ila 40 kuruşa varan indirim haberleri gelebilir.

Tavan fiyat uygulaması iki ay önce 18 Mart itibariyle ilk başladığında ise ilk bazında fiyatlar EPDK tarafından belirlenmişti. Uygulamanın başlamasıyla litre başına 17 ila 20 kuruşluk fiyat düşüşleri yaşanmıştı. Bazı illerde ise akaryakıt fiyatlarında düşüş daha derin olmuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarına devam ede Başkan Yılmaz hassasiyetlerinin de devam ettiği açıkladı. Rekabetin de piyasa artmasıyla hizmet kalitesinin de yükselmeye devam edeceğini açıkladı. Bununla birlikte Başkan Yılmaz maliyetlerde de düşüşün yanşamasını beklediğini eski hatalara dönülmemesi içinde titizlikle fiyatların takip edileceğini ifade etti.

BAZI ŞİRKETLERDEN ZAM KARARI GELDİ

Akaryakıt fiyatlarında 2 ay önce başlayan uygulamanın sona ermesiyle birlikte de zam haberleri gecikmedi. Uygulamasının sona ermesinde sonra bazı kuruluşlar zam kararı aldı.

Zam kararı ise yarından itibaren pompalara yansıyacak. Hem motorin hem de benzine gelen bu zaman 9-10 kuruş civarında olacak. Satış fiyatına doğrudan da zamlar yansıtılacak.

Zam kararı alan firmalar ise sektörün önde gelen şirketlerinden. Fakat diğer şirketlerden henüz zamma dair bir karar geldi. Rafineri çıkış fiyatlarında ise şu anlık bir değişiklik olmayacak. Zamma dair ayrıntılar ise sektör liderlerinin yaptığı açıklamalardan sonra netlik kazanacak ve il bazında pompa fiyatları belli olacak.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021, 20:45