Araç Sahiplerin Dikkatine Bu Hafta İtibariyle Geçerli Olacak

Araç sahipleri için bu bağlamda;

Sigorta,

Kasko,

Trafik cezaları,

Muayene gibi ek ödeme kalemlerinin sayılması mümkündür.

Araçların trafikte kalabilmeleri için senelik bakımlarının yapılması da çok önemlidir. Diğer türlü araçlar muayeneden geçemeyeceklerinden ötürü trafikten men edilecektir. Bu içerik ise 2021 itibari ile geçerli olacak trafik sigortaları hakkındadır.

2021 Trafik Sigortaları

Zorunlu trafik sigortası uygulama olarak uzun zamandan bu yana ülkemizde geçerliliğini korumaktadır. Kasko ise sigortaya benzemekle birlikte tamamen kişi kararına bırakılmaktadır. Bilindiği üzere trafiğe çıkan her araç için kaza yapma riski bulunmaktadır. Zorunlu trafik sigortası bu risk sonucunda kendini gösterebilecek maddi zararlara karşı alınmış bir önlem olarak tanımlanabilmektedir.

Binek otomobiller,

Otobüsler,

Minibüsler,

Kamyonetler,

Kamyonlar olarak devam eden liste sigortasız trafiğe çıkamamaktadır.

Zorunlu trafik sigortası kaza sonrasında karşı tarafın zararının otomatik olarak karşılanmasına olanak tanımaktadır. Bu sayede kişiler maddi olarak kendilerini daha rahat hissedecektir. Kasko ise olası kazalarda ya da afet durumlarında kişilerin sahip oldukları araçların maddi zararlarını karşılamaktadır. İki sistem arasındaki fark da bu şekilde açıklanmış olmaktadır.

En Pahalı Trafik Sigortası Hangi İlde?

Ülkemizde trafik sigorta ücretleri il bazında değişim gösterebilmektedir. Bu durumun nedeni trafikte yer alan araç sayısına bağlanmıştır. Zira zorunlu trafik sigortasında kişilerin kazaya karışma durumları belirleyici etmen olarak gösterilmektedir. Örneğin ilk kez trafiğe çıkacak olan biri ile uzun süreden bu yana kaza yapmamış olan birinin ödeyeceği ücret aynı değildir. Trafikte yer alan araç sayısının çok olması da kaza oranının yükselmesine neden olmaktadır.

Bursa,

Kocaeli

Ankara gibi illerde araç kayıt ettirme işlemleri 1.580 TL’dir.

2021 senesinde trafik sigortalarında en yüksek ücretler İstanbul bazında belirlenmiş durumdadır. Vatandaşların İstanbul’da trafiğe yeni bir araç kayıt ettirebilmek için ödemek zorunda oldukları miktar 1.626 TL olarak açıklanmıştır. 2021 yılında;

Sayılan illere nispeten daha küçük olan illerde ana rakamlar 1.457 TL şeklindedir. il bazında değişen açıklamalar resmi internet sitesi üzerinden merak edenler için açıklanmıştır.

En Pahalı Sigorta Hangi Araçta?

Araçların kazalara karışma oranları da sigorta ücretlerinin belirlenmesinde etkin şekilde rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalardan elde edilen veriler otobüslerin bu alanda başı çektiğini ortaya koymaktadır. Özellikle iki ya da daha çok kazaya karışmış olan otobüslerin ödeyecekleri sigorta miktarı yükselmektedir.

Trafik sigortasında otobüslerden sonraki sıra taksilerdedir. Taksiler günlük olarak ciddi mesai harcamaktadır. Bu neden yüzünden özel araçlarla kıyas edildiklerinde kazaya karışma oranları daha yüksektir. Kaza oranlarının yükselmesi ise otomatik olarak trafik sigorta rakamlarının yükselmesine neden olmaktadır.

Trafik Sigortası Nasıl Yapılır?

Vatandaşların zorunlu trafik sigortası 2021 yaptırabilmeleri için ellerinde pek çok imkân bulunmaktadır. Bu bağlamda farklı sigorta şirketleri hizmet sunumlarını devam ettirmektedir. Özellikle büyükşehirlerde sigorta şirketlerinin sayısı oldukça yüksektir. Sayının yükselmesi rekabete bağlı olarak vatandaşlara artı sağlamaktadır.

Şirketlerin sayısının yüksek olması sayesinde vatandaşların ek imkanlar temin etmeleri de mümkün hale gelmiştir. Zira bu şekilde zorunlu sigortalara ek olarak indirimli kasko artısı da elde edilebilmektedir. Üstelik artık kasko kapsamında istenen hizmetler dahil edilmektedir. Her şeyin dahil olduğu kaskolar bulunduğu gibi belirlenen zararların ödenmesini sağlayan kaskolar da bulunmaktadır. Böylelikle vatandaşlar bütçelerine göre kasko ve sigorta temin edebilmektedir.