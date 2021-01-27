Araç Kiralayanlar Dikkat: Böyle Dolandırmışlar!

İstanbul’da yaşanan olayda, Antalya’da nakliye işiyle uğraşan Engin Değerlier, şehirdeki işleri için araç kiraladı ve iki gün için, günlüğü 200 liradan 400 liraya araç kiraladı. Buna ek olarak depozito için de 2 bin lira ödedi. Şirket, Değerlier’in kredi kartından çekim yaptı ve 2 bin lirayı olası kazalar ve trafik cezalarına karşı bloke edeceklerini, 15 gün içinde de iade edeceklerini bildirdi.

2 bin liralık depozito 15 güne iade edilir dediler…

Sözleşmede yazanla alınan para farklı!

İşlerini tamamladıktan sonra İstanbul’dan dönen vatandaş, 14 Eylül’de kiraladığı aracı teslim etti. Teslim sırasında, 2 bin liralık depozitonun 15 gün sonra iade edileceği söylendi. Aradan 20 gün geçmesine rağmen teslim edilmeyen depozitonun ardından Değerlier şirketi aradı ancak şirket, kendisine trafik cezaları ile ilgili bilgilerin henüz gelmediğini söyledi. Bir süre daha bekleyen Değerlier’e şirket yetkilileri, “Bizim patron ölümlü kazaya karıştı, şirketin hesaplarına bloke konuldu. Bu nedenle ödeme yapamıyoruz” dedi.

Sözleşmeyi incelediğinde günlük 175 TL olarak aracın faturalandırıldığını gören Değerlier, günlüğü 200 lira ödediğini söyledi. İnternetten araç kiralama sitesinin tuzağına düştüğünü belirten vatandaş, “Arabalarını teslim ettiğimde 15 gün sonra depozitonun ödeneceğini söylediler. Köprü geçtiğim için 20 lira köprü ücretini depozitodan kesilmemesi için ödedim. 20 gün sonra yeniden aradım. Trafik cezası sorgulaması bitmedi denildi. Tekrar aradığımda başka birisi çıktı. Patronun ölümlü kazası olduğu için hesapta bloke olduğunu ödeme yapamadıklarını söyledi. Ben de, '2 bin lira ödeyemiyorsan dükkanı kapat' dedim. Liseli çocuklar gibi arayıp mesajlaştık. Sonrasında da bana kanuni hakkınız açıktır, istiyorsanız şikayet edin diye vurdumduymaz tavır takınılınca şikeyetçi oldum. Benim gibi araç kiralamada dolandırılan 270 kişi varmış. Grup kurulmuş benim şikayetimden sonra mağdurlar beni de o gruba dahil etti. Sözleşmede 2 bin lira depozitoya imza attım. Sözleşmede günlüğü 175 lira yazıyormuş fark etmedim. Ben günlük 200 lira ödedim”dedi.