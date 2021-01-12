Arabasının Lastiğini Değiştirirken 1 Milyon 600 Bin TL’sini Çaldılar!

Bursa’da yaşanan şok hırsızlık olayı akıllara durgunluk getirdi. Bir inşaat şirketi sahibi olan Osman K, arsa satışından aldığı parayı, lastliğini değiştirirken çaldırdı.

Arabasının Lastiğini Değiştirirken 1 Milyon 600 Bin TL’sini Çaldılar!

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşanan hırsızlık olayında, Ata Mahallesi’nde inşaat şirketi sahibi Osman K., bir arsa satışından aldığı 1 milyon 600 bin TL ile aracıyla trafikte seyrediyordu. Aracının lastiği patlayan Osman K. yedek lastikle aracın lastiğini değiştirmek için arabadan indi.

Özel yapım çivi batırmışlar

Arabanın lastiğini değiştirdiğinde, içinde 1 milyon 600 bin TL olan çantanın olmadığını gören Osman K, hemen polise haber verdi. Polis ekipleri anında olay yerine gelirken, yapılan ilk incelemede arabanın lastiğine özel yapım bir çivi batırıldığı tespit edildi. Hırsızların kimliğini tespit etmek için güvenlik kameralarını inceleyen polis, aracın başka bir otomobil tarafından tapu müdürlüğünden beri takip edildiğini anladı.

Polisin araştırması sonucunda, hırsızların kullandığı otomobil Bursa Küçük Sanayi Sitesi’nde bulundu. Otomobilin yakınlarında ise parçalanmış cep telefonu bulundu. İncelemeye devam eden polisler hırsızları arıyor.

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