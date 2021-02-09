Araba Fiyatına Güvercin Satıyor: 100 Bin Lira…

Esnaflık yapan Seyit Mehmet Gürler, aileden kalan bir gelenek olan güvercin yetiştiriciliğini sürdürüyor. Evinin bahçesinde güvercinlere bakan Gürler, bu hobinin dedesinden kaldığını belirtiyor ve 200 yıldır evinin bahçesinde güvercinlerin beslendiğini söylüyor.

Osmanlı döneminden güvercinler var

Baktığı güvercinler arasında, Osmanlı dönemine uzanan nesillerden güvercinler olduğunu belirten Gürler, “Bunlar tarihi 1200'lü yıllarında, Osmanlı padişahları tarafından saraylarda beslenirmiş. Şimdi ise bu güvercinlerimizin nesilleri tükenmek üzere. Bunların manevi değeri bizde çok yüksek; ancak sahiplenmek isteyenler için şu anda takım fiyatı 2 bin ile 10 bin TL arasıdır. Biz bu kuşların neslini devam ettiriyoruz. Bursa'ya, Sakarya'ya, Gaziantep'e ve Almanya'ya gönderdik. Bu kuşların soyunu devam ettirmek isteyenler ellerimizde nesil bulunsun, diye kuşlarımızı sahiplendiler” dedi.

Güvercinlerin manevi bir değeri olduğunu da belirten Gürler, Mevlana’nın da zamanında güvercin beslediğini belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan uygun görürse kendisine de bir güvercin hediye etmek istediğini söyledi. Baktığı güvercinlerden bazılarının çok değerli olduğunu belirten Gürler, platin cinsi güvercinlerin 100 bin lira fiyatının olduğunu söyledi ve Almanya’ya bu fiyattan bir satış yaptığını da ekledi.