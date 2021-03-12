AP: Suriye'de bulunan teröristler müttefikimiz!

Suriye'de iç savaş 10 senedir sürüyor.

AP (Avrupa Parlamentosu), söz konusu iç savaşa ilişkin bir karar tasarısını onayladı. Söz konusu tasarıda, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin yanı sıra Suriyelilerin demokratik taleplerine vurgu yapıldı. Beşşar Esed rejiminin tavrı sebebiyle BM'nin (Birleşmiş Milletler) siyasi çözüm girişimlerinin sonuçsuz kalmasının endişe yarattığı belirtildi.

"Askeri çözüm olamaz"

AP (Avrupa Parlamentosu) milletvekilleri, Suriye meselesine askerî bir çözüm getirilemeyeceğini belirterek, söz konusu ülkede insani durumun kaygılandırdığını ve BM (Birleşmiş Milletler) tarafından ateşkesin takip edilmesine yönelik bir mekanizma oluşturulmasının şart olduğunu ifade etti.

"Seçimler güvenilir değil"

Sahada bir ilerleme kaydedilemediği sürece Beşşar Esed rejimi ile normalleşme sürecine itiraz edildiği belirtilen tasarıda, cumhurbaşkanlığı seçimlerine güvenilemeyeceği ve yaptırımların sadece rejime değil Rus yetkililer ile İranlı yetkililere de yönelik olması gerektiği kaydedildi.

"Türkiye'nin de ihlâlleri var"

Tasarıda, Beşşar Esed rejiminin uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı davrandığına dikkat çekilerek, İran ve Rusya ile birlikte Türkiye tarafından da ihlâllerin yapıldığı ileri sürüldü. Hizbullah, İran ve Rusya'ya ait birliklerin Suriye'den çekilmesi için çağrıda bulunulan tasarıda, Beşşar Esed rejiminin sivillere yönelik baskısına İran ve Rusya tarafından destek verildiği ve bu nedenle üzgün hissedildiği belirtildi.

"7 bine yakın insan öldü"

Rusya tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları nedeniyle 7 bine yakın insanın hayatını kaybettiği ve bunlardan 2 bininin çocuk olduğu ifade edilen tasarıda, söz konusu saldırılar kınandı. Tasarıda, 130 bin siyasi tutuklunun Beşşar Esed rejimi tarafından serbest bırakılması ve insani yardıma müsaade edilmesi talep edildi

"SDG müttefikimiz"

AP (Avrupa Parlamentosu) milletvekilleri, DEAŞ terör örgütünün hala Suriye'de bulunduğuna dikkat çekerek, PKK/YPG terör örgütü güdümünde bulunan SDG'yi (Suriye Demokratik Güçleri) "müttefik" olarak nitelendirdi. Söz konusu milletvekilleri, SDG'nin (Suriye Demokratik Güçleri) DEAŞ terör örgütü ile mücadeleye önemli bir fayda sağladığını belirtti.

"Yoksulluk sınırının altındalar"

Tasarıda, Suriye'de sivillere yönelik suçlar için ceza verilmesi amacıyla AB (Avrupa Birliği) ülkelerinin daha fazla çaba harcaması gerektiği belirtildi. Suriye'de insanların yüzde 90'ının yoksulluk sınırının altında yaşamlarını sürdüğüne işaret edilen tasarıda, AB'nin (Avrupa Birliği) sivillere insani yardımların götürülmesine öncülük etmesinin şart olduğuna dikkat çekildi.

"Fon sağlanmalı"

Tasarıda, Suriyeli sivillere yardımcı olan Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye'den övgüyle bahsedilirken, AB'den (Avrupa Birliği) söz konusu ülkelerin yürüttüğü insani yardım programlarına fon sağlanmaya devam etmeleri talep edildi.

"Koruma statüsü değiştirilmesin"

Suriye'nin hala güvenli olmadığı ve bu nedenle dönüşlerin gönüllü olarak yapılması gerektiği belirtilen tasarıda, koruma statüsünde değişiklik yapılmaması gerektiği ifade edildi. Tasarıda, Suriye'de bulunan Avrupa vatandaşı çocukların kendi ülkelerine teslim edilmesi gerektiği eklendi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 14:04