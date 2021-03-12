AÖL Açık Lise 2. Dönem Sınavları Ne Zaman Nasıl Yapılacak? MEB Açıklama Yaptı

Koronavirüs salgını ile birlikte eğitim öğretim takvimlerinde pek çok değişiklik yapıldı. Öğrenciler arasında AÖL sınavı olarak da tanınan Açık Lise sınavları için binlerce aday AÖL 2. Dönem sınavlarının ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğine dair bir açıklama yapılmasını bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaparak “Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?” sorusuna yanıt verdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınavları hakkında yapılan açıklamaya haberimizde yer verdik.

1.dönemde başarı ile gerçekleştirilen Açık lise (AÖL) sınavlarının ardından, 2. dönem sınavları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. 2.dönemin başlaması ile birlikte, AÖL 2.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştıran öğrenciler nihayet net bir bilgiye kavuştular. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı çalışma takvimi belli olunca, AÖL sınav tarihleri de kesinleşti. Peki, AÖL yani Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Lise eğitimini açıktan okuyarak alan adaylar ilk dönem sınavlarını çevrimiçi olarak uzaktan yapmıştı. Açık lise sınavları 2.dönemde de uzaktan online olarak gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada da Açık Öğretim Okulları sınavlarının çevrim içi ortamda gerçekleştirileceği ifade edilmişti. 1. dönem sınavlarının 25 Şubat 2021’de yapılacağı, 2. dönem sınavlarının da 25 Mart’ta başlayacağı söylenmişti. Selçuk, sınavların, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacağını belirterek sınava girecek adaylara başarılar dilediğini belirterek sözlerini noktalamıştı.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

2.dönem sınavları ile ilgili AÖL’ün internet sitesi üzerinden de resmi açıklama yapıldı. Bu açıklama ile birlikte, adaylar tarafından merak edilen 2.dönem sınavlarına girmek için kayıt yenileme işlemi yapılıp yapılmaması gerektiği sorusu yanıt buldu. Yapılan duyuruda "2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur." İfadesi yer aldı. Böylece, öğrenciler 2.dönemde açık öğretim lisesi sınavlarına girmeden önce kayıt yenileme işlemlerini yapmalarına gerek olmadığını öğrenmiş oldu.