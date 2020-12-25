AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı!

12-14 Aralık ve 19-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Açıköğretim Fakültesi online güz dönemi ara sınavlarının sonuçları açıklandı. Birçok öğrencinin katıldığı açıköğretim sınav sonuçları merakla bekleniyordu.AÖF 'den gelen son dakika açıklamasına ile; Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları sonuçları açıklanarak öğrencilerin erişimine açıldığı duyuruldu. AÖF öğrencileri sınav sonuçlarını AÖF 'nin internet sitesinden görüntüleyebilecek. Öğrenciler AÖF üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yapıp sınav sonuçlarına erişebilecek.

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılır?

AÖF sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler "aof.anadolu.edu.tr " adresinden sınav sonuçlarına ulaşabilecek.

Güz dönemi ara sınav sonuç sorgulama ekranına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz

https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/

TC Kimlik No ve şifreleri ile sisteme giriş yapılacaktır.

Açıköğretim sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler 3 gün içerisinde itirazda bulanabilirler.

Güz dönemi dönem sonu sınavı ne zaman?

16-17 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bahar dönemi ara sınavı ne zaman?

10-11 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek

Bahar dönemi dönem sonu sınavı ne zaman?

29-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yaz okuluna kalanlar için ise sınav 8 Ağustos 2021 tarihinde olacak.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 21:40