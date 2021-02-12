AÖF Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır? AÖF Kayıt Yenileme Ne Zaman Başlıyor?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri her dönem yapılması gerekiyor. Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 tarihinde yapılmaya başlanacak. Öğrenciler ders seçimi yaptıktan sonra bankada ödeme bilgileri oluşacak. Ödeme yapan öğrenciler kayıtlarını yenileyebilecek. Peki AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Öğrencilerin yeni dönem için kayıt yenilemeleri 26 Şubat'a kadar yapılabilecek. Öğrenciler ders seçimi sayfasından ya da işlem sonucu dökümü alınan kayıt yenileme bilgi dökümü sayfasında ödeme bilgilerini bulabilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

15 Şubat 2021 pazartesi gününden itibaren 26 Şubat 2021 cuma günü saat 23.30’a kadar Açık Öğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Öğrenciler ders seçimi yapmadan önce bankada ödeme bilgileri oluşmayacaktır ve öğrencilerin kayıtlarını yenilemesi mümkün olmayacaktır. Fakülte kayıt yenileyecek öğrencilere ders ataması yapmayacaktır fakat öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapacaktır. Öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin resmi internet sitesi üzerinden ders seçimi otomasyonuna öğrenci şifresi ya da e-devlet şifresi ile giriş yaparak kayıt yenileyebileceklerdir.

26 Şubat 2021 saat 23.59’a kadar 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi dönem öğretim gideri, dönem öğrenim ücreti ve dönem öğrenci katkı payı ödemeleri çeşitli yollarla ödenebilecek. Ödemeler; kredi kartı/banka kartı ile online olarak, Ziraat Bankası ATM’lerinden kartla ya da kartsız olarak, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilir.

Fakat provizyon işlemleri nedeniyle kayıt yenileme tarihinin son günü kredi kartı ile ödemeler kabul edilmeyecektir. Öğrenciler ödeme yaparken yaptıkları ödemenin 2020-2021 bahar dönemine ait olup olmadığını kontrol etmelidir. Öğrenciler kayıt yenileme bedellerini ödemezlerse bahar döneminde eğitim almaya devam edemezler.