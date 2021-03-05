AÖF Bahar Dönemi Sınav Takvimi Açıklandı! İstanbul, Anadolu, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Vize Ve Final Tarihleri Ne Zaman?

2021 Bahar döneminin başlaması ile birlikte üniversitelerin akademik takvimleri de belli oldu. Üniversiteler, akademik takvimlerini ve sınav tarihlerini resmi internet siteleri üzerinden duyurdu. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri ise AÖF bahar dönemi sınav takvimini merak ediyor. Ülkemizde bulunan ve binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Açık Öğretim Fakülteleri’nin sınav tarihleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösteriyor. Sizler için Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’nin Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi sınav takvimine haberimizde yer verdik.

Üniversiteler Açık Öğretim Fakülteleri için bahar dönemi vize, final, telafi ve üç ders sınavı tarihlerini açıkladı. AÖF’te eğitim gören öğrenciler arama motorlarında AÖF bahar yılı vize ve final tarihlerini şimdiden araştırmaya başladı. İşte, üniversitelerin bahar dönemi vize, final, telafi, üç ders sınavı tarihleri…

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÜ AÖF 2021 BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yayınlanan duyuruya göre; 2021 bahar yılı ara sınavları 10 - 11 Nisan tarihinde, final sınavları da 29 - 30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Üniversitenin yaz okulu sınavı ise 8 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin yaptığı açıklamaya göre

; 2021 bahar dönemi ara sınavları 24 - 25 Nisan tarihinde düzenlenirken, yarıyıl sonu sınavları da 12 - 13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarıyıl sonu telafi sınavları 17-18 Temmuz’da, mezuniyet üç ders sınavı da 8 Ağustos’ta yapılacak.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF 2021 BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre; 2021 bahar dönemi ara sınavları 03 - 04 Nisan tarihinde yapılırken, yarıyıl sonu sınavları da 22 - 23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. 2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavı da 25 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak.