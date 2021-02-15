Antalya Muratpaşa’da Komşu İki Aile Sokak Ortasında Birbirine Girdi!

Kapı komşusu olan iki aile Antalya Muratpaşa’da mahalle ortasında birbirine girdi. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda mahalle kısa zamanda savaş alanına döndü. Komşu olan şahıslar birbirleriyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Kavgaya karışan kişilerden bir erkek, park halinde duran otomobilin ön kaputuna sinirden arka arkaya kafa attı. Bunları gören mahalleliler kavgaya tutuşan kişileri ayırmaya çalıştı.

Antalya Muratpaşa’da yaşayan bir kişi, iddiaya göre komşusunu polise şikayet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri gidince iki aile önce sözlü tartışmaya girdi. Sözlü tartışma büyüdükçe iki komşu aile sokak ortasında kavga etmeye başladı. İki aileyi mahalledeki vatandaşlar sakinleştiremezken, taraflardan bir erkek park halinde duran otomobilin ön kaputuna sinirden defalarca kez kafa attı ve taraflar yumruklar içinde kavgaya tutuştu. Mahalle adeta savaş alanı oldu. Öfkesini bir türlü alamayan şahıs, park halinde duran otomobile saldırdı. Otomobile yönelip kapıyı açan kişiye çevredeki vatandaşlar engel olmaya çalışsa da başarılı olamadılar.

Korku ve şaşkınlıkla olayı izleyen ve ne yapacağını bilemeyen vatandaşlardan bazıları olaya hiç karışmazken, bazıları kavgayı cep telefonlarını kullanarak kameraya aldı. Bazıları ise olaya dahil olup kavgayı ayırmaya çalıştı.

Mahalle sakinlerinin araya girmesi ile birlikte, mahalleyi kavga ederek savaş alanına döndüren iki komşu nihayet sakinleşmeyi başardı. Kavga anının videoları sosyal medyaya düşünce, videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları kavga eden mahallelilerin tavırlarını eleştirdi.

Sinir krizi geçiren komşulardan bir tanesinin kafasını kaputa vurması kimilerini güldürürken kimileri de bu kadar küçük bir tartışmadan dolayı neden bu kadar sinirlendiğine anlam veremedi. Vatandaşlar ayrıca neden polis çağırılıp olayın dağılmasını istemediklerini de çözemedi. Olayın mahalle içinde kalmasını ve polise taşınmamasını isteyen vatandaşların tavrı sosyal medyada eleştiri bombasına tutuldu.