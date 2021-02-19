Antalya'daki vahşetin detayları ortaya çıktı! Eşini uyurken ensesinden vurmuş

Antalya'da yine bir kadın cinayeti gerçekleşti. Diyetisyen Gamze Bozkurt, eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Vahşet, 17 Şubat Çarşamba günü Antalya'da bulunan bir apartmanda meydana geldi. 58 yaşında ve doktor olduğu öğrenilen Yusuf Kaan Bozkurt, daha önce sık sık kıskançlık yüzünden tartıştığı ve diyetisyen olduğu belirtilen eşi Gamze Bozkurt'u canice öldürdü.

İddialara göre, Yusuf Kaan Bozkurt cinnet geçirmesinin ardından önce 38 yaşındaki eşi Gamze Bozkurt'u tabancayla vurdu. Yusuf Kaan Bozkurt, aynı tabancayla kendisini de vurarak intihar etti. Aynı gün akşam saatlerinde Gamze Bozkurt'un 6 yaşında olduğu öğrenilen kızı kreşten geldi. Fakat kız çocuğuna kapı açılmadı. Bunun üzerine 6 yaşındaki N., karşı dairede oturan anneannesi Nurdan Kaçar'ın kapısını çaldı.

Eve girdiğinde şaşkınlığa uğradı

Yedek anahtarla eve giren Nurdan Kaçar, hem kızı Gamze Bozkurt'un hem de damadı Yusuf Kaan Bozkurt'u kanlar içerisinde gördü. Bunun üzerine şaşkınlığa uğrayan Nurdan Kaçar, hemen sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Hem polis ekipleri hem de sağlık ekipleri, vahşetin yaşandığı daireye geldi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Savcılık tarafından yapılan inceleme ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların ardından otopsi işlemleri için çiftin cansız bedenlerinin morga götürüldüğü fark edildi. Yusuf Kaan Bozkurt ile Gamze Bozkurt'un yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu görüldü. 6 yaşındaki N.'yi ise yakınları götürdü.

Cenazeye küçük kız da katıldı

Gamze Bozkurt'un naaşı 18 Şubat Perşembe günü morgdan alındı. Uncalı Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Gamze Bozkurt'un bir önceki evliliğinden olduğu öğrenilen kızı N. de katılım gösterdi. 6 yaşındaki kızın yanında psikolog da yer aldı.

Annesini istedi

Cenaze töreninde N.'nin annesini istediği belirterek gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Küçük kıza annesi Gamze Bozkurt'un melek olduğu söylendi. Gamze Bozkurt'un kardeşi olduğu öğrenilen Gözde Sema Demirkaynatan'ın da cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Gamze Bozkurt'un cenazesi toprağa verildi.

Nasıl öldürdüğü ortaya çıktı

Birkaç gündür Gamze Bozkurt'un grip sebebiyle evinde tedavi altında olduğu tespit edildi. Saat 12.30 sularında Gamze Bozkurt'un ilaçlarını alarak uyuduğu öğrenildi. Daha sonra Yusuf Kaan Bozkurt'un eşini uykusunda öldürdüğü belirtildi. Yusuf Kaan Bozkurt'un, eşi Gamze Bozkurt'un ensesine tabancayla ateş ettiği ortaya çıktı. Yusuf Kaan Bozkurt ile Gamze Bozkurt çiftinin kendi evliliklerinden çocuğa sahip olmadıkları kaydedildi.