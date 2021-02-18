Antalya'da dehşete düşüren cinayet: Kıskandığı eşini öldürdü!

Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 17.00 sularında Yusuf Onur Kaan Bozkurt isimli bir doktor tarafından dehşete düşüren bir cinayet işlendi. Söz konusu doktor ile Gamze Kaçar Bozkurt isimli eşi arasında yaş farkı nedeniyle yaşanan kıskançlık sonucu sık sık kavga çıktığı belirlendi. 58 yaşındaki Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile diyetisyen olduğu öğrenilen 38 yaşındaki eşi arasında henüz tespit edilemeyen bir sebeple yine tartışma çıktı.

Önce eşini, sonra da kendisini vurdu

Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un cinnet geçirdiği, önce diyetisyen olan eşini tabancayla vurarak öldürdüğü, daha sonra da kendisini tabancayla vurarak intihar ettiği tespit edildi.

Kızları eve giremeyince cinayet ortaya çıktı

Çiftin kızları, akşam saatlerine kreşten geldi. Fakat küçük kıza evin kapısı bir türlü açılmadı. Bunun üzerine kız çocuğu, hemen karşı dairede bulunan akrabasına haber verdi. Tabancayla vurularak öldürülen kadının annesi Nurdan Kaçar, yedek anahtarı kullanarak daireye girdi. Bunun üzerine Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile Gamze Kaçar Bozkurt'un kanlar içerisinde olduğunu gördü.

İkisi de yaşamını yitirdi

Nurdan Kaçar, yaşadığı şokun ardından hemen sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine söz konusu olayın yaşandığı eve hem sağlık ekipleri hem de polis ekipleri gönderildi. Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile Gamze Kaçar Bozkurt'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gözyaşlarına boğuldular

Savcılık ve olay yeri ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Daha sonra da otopsi işlemleri yapılmak üzere çiftin cansız bedenlerinin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği bildirildi. Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile Gamze Kaçar Bozkurt'un yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu fark edildi. Çiftin çocuklarının ise yakınlarına teslim edildiği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 09:43