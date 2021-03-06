Antakya'da Telefon Bataryası Bomba Gibi Patladı! Bataryası Şişen Telefonlara Ne Yapılmalı?

Hatay'da ilginç bir olay meydana geldi, cep telefonunun bataryasını değiştirmek üzere servise gider müşteri, telefon bataryasının değişimi sırasında batarya aniden patladı ve müşterinin tişörtü saniyeler içerisinde alevler içinde kaldı. Refleks ile tişörtü çıkaran adam yanmaktan son dakika kurtuldu.

Antakya'da bir vatandaş telefonunun bataryasını değiştirmek üzere, telefon tamircisine gitti. Telefonun bataryasını şişmiş olduğunu ve bataryayı değiştirmek istediğini söyleyen müşteri elindeki telefonu servis yetkilisine verdi. Servis yetkilisinin işlem yaptığı sırada büyük bir gürültü ile bomba gibi patlayan bataryanın aniden alev alması ile birlikte telefon sahibinin tişörtü alev almaya başladı. Alevler içinde kalan adam can havliyle tişörtünü çıkardı ve yanmaktan son dakika kurtuldu.

Telefon tamircisi ise 24 yıldır bu işi yaptığını ve bazen böyle problemler ile karşılaştığını anlattı, işletme sahibi ‘’ Müşterimizin getirdiği telefonun bataryası şişmişti ‘ yeni batarya taktırmak istiyorum bataryam şişti’ dedi. Bize değiştirelim dedik daha telefonu söker sökmez şişen batarya patladı. Müşterimizin üzerine geldi, Çok şükür bir şey olmadı alev aldı ama müşterimiz hemen bir refleks üzerindeki tişörtü çıkardı alevlerin büyümesini engelledi ama korktu tabii, büyük bir seste patladı’’ ifadesini kullandı.

İşletme sahibi vatandaşları böyle problemlerle karşılaşmamak adına dikkat etmelerini tavsiye ederek açıklamasına şu sözler ile devam etti, ‘Vatandaşlara uyarım telefonlarının bataryası şiştiğinde evinde ya da iş yerinde çekmecede bulundurmasının Çünkü tehlikelidir her an patlayabilir yangında çıkabilir dikkat edin şişmiş bataryaları bir yerde bırakmayın’ ifadesini kullandı.

Şişen Bataryaları Ne Yapılmalı?

Eğer Telefonun bataryası şişmiş ise, Şişen bataryayı atık pil kutusuna atabilirsiniz. telefon bataryalarını kesinlikle göndermeyin veya buzdolabına koymayın. Eğer telefonunuzun bataryasının çok az da olsa şişmeye başladıysa tamirciye götürerek değişim talep edebilirsiniz. Bataryası şişen telefonlar patlamaya oldukça meyillidir eğer telefonunuzda böyle bir durum gözlemliyorsanız çok dikkatli olmanız gerekmektedir.