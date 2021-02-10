Annesinin Sevgilisini Yatak Odasında Görünce 3 Kez Bıçakladı! 19 Yaşındaki Lise Öğrencisi Genç Dehşet Saçtı

Ankara’da korkunç bir olay yaşandı. Annesi ve sevgilisini yatak odasında bir arada gören 19 yaşındaki genç, gördüklerine tahammül edemedi. Derhal mutfaktan aldığı bıçak ile annesinin sevgilisi 3 yerinden bıçaklayan genç kendi elini de yaraladı. Lise öğrencisi olan Emre T., yaşanan olay sonrasında arkadaşlarını arayıp haber verdi. Arkadaşları ise önce Emre T.’yi sakinleştirdi sonra polise ihbar etti. Annesinin sevgilisi ise 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre adamın durumunun ciddi olmadığı öğrenilirken tedavisinin devam etmekte olduğu bildirildi.

Ankara’da yaşanan korkunç olay sonrasında annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki gencin gözaltına alındığı öğrenildi. Olay Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Gece saat 3.30 sularında meydana gelen olay ilçeye bağlı olan Baraj Mahallesi’nde gerçekleşti. Yapılan iddialara göre bir lise öğrencisi olan Emre T. isimli 19 yaşındaki genç evde odasında bilgisayar oyunu oynuyordu. Ardından annesinin yatak odasından gelen sesler üzerine kalkıp odaya giden Emre T. annesi ve annesinin sevgilisini bir arada gördü. Bilgisayar oyunundan kalkıp annesinin odasına giden 19 yaşındaki genç, annesi ile tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve bir kavgaya dönüştü. Bu olayın ardından lise öğrencisi mutfağa gidip ekmek bıçağı aldı ve annesinin sevgilisine saldırdı. Ekmek bıçağı ile annesinin sevgilisine saldıran lise öğrencisi, adamı sırtından, karnından ve sol omzumdan olmak üzere 3 kez bıçakladı. Çıkan arbedede lise öğrencisi de elinden yaralandı. Yaşanan korkunç olay sonrasında Emre T. hemen arkadaşlarını arayıp durum hakkında bilgi verdi. Durumu öğrenen gencin arkadaşları ise önce genci sakinleştirdi ve sonrasında polisi arayarak ihbar etti. Arkadaşları tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. 19 yaşındaki genç gözaltına alınırken annesinin sevgilisi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Adamın sağlık durumunun ciddi olmadığı bildirilirken tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Emre T. yaptığı saldırı sonrasında elinden yaralanırken gördüğü tedavi sonrasında polis tarafından gözaltına alındı. Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 16:12