Annesini Öldüren Babasını Bıçakladı ve Evde Bulunan 82 Yaşındaki Babaannesini Tüfekle Vurdu

Manisa’da tartışma ile başlayan olay sonucunda bir aile yok oldu. Manisa’da dehşet anları yaşandı. Bir aile faciasına meydana geldiği günde 22 yaşında olan Hüseyin Özcan, annesini vuran babasını bıçaklamasının ardından evlerinde bulunan 82 yaşındaki babaannesini vurarak yaşamlarına son verdi. Bir ailenin yok olması ile sonuçlanan olay, Manisa’da yaşandı. Manisa Alaşehir’de evli çift arasında öncelikle bir tartışma yaşandı. İkisi de 41 yaşında olan çift arasında meydana gelen tartışma giderek şiddetlendi ve Süleyman Özcan’ın eşini tüfek ile vurmasıyla sonuçlandı. İşte Manisa’da meydana gelip bir ailenin sonunu getiren olay hakkında detaylı bilgiler…

Manisa Alaşehir’de yaşanan korkunç olayda 41 yaşındaki Süleyman Özcan ve aynı yaştaki eşi Raziye Özcan arasında henüz bilinmeyen bir sebep ile tartışma başladığı haberi öğrenildi. Evli çift arasında yaşanan tartışma giderek büyüdü ve şiddetli bir hal aldı. 41 yaşındaki eşi Raziye Özcan ile tartışmasının ardından öfkelenen Süleyman Özcan, eline geçirdiği tüfek ile eşini vurarak öldürdü. Ev içinde anne babasının dehşet yaşadığı ve annesinin hayatını kaybettiği olaya şahit olan 22 yaşındaki Hüseyin Özcan ise, babasının annesini tüfekle vurmasının ardından babasına bıçak ile saldırdı. 41 yaşındaki babasının annesini tüfek ile vurmasının ardından babasına bıçak ile saldıran 22 yaşındaki Hüseyin Özcan, babasının annesine vurduğu tüfeği kendi eline alıp evde bulunan 82 yaşındaki babaannesi olan Karanfil Özcan’ı da öldürdü. Ardından 22 yaşındaki genç olayı ihbar etti. Yapılan ihbar sonucunda eve gelen 112 sağlık ekipleri ve jandarmanın Manisa Alaşehir’de yaptıkları ilk müdahalede anne baba ve babaannenin olay yerinde can verdiği belirtildi. Babasını bıçaklayıp babaannesini tüfekle vuran 22 yaşındaki Hüseyin Özcan ise dehşet anlarına sahne olan evi hafif yaralı olarak terk edip hastaneye kaldırıldı. Mahallenin Muhtarı olan Mustafa Çetin ise konu ile ilgili açıklama yaptı. Bu gece muhtarlık yaptığı köyde yaşanan olay hakkında açıklama yapan Muhtar, bir ailenin yok olduğunu ve konuşmakta zorlandığını ifade ederken jandarmanın haber vermesiyle olay hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi.