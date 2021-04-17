Annesi Ölünce Sinir Krizi Geçirip Kendi Vücudunu Kesti

Antalya'da yaşanan dehşet verici olayda alt katında yaşayan annesinin öldüğünü kabullenemeyen adam, annesinin yaşadığı dairenin kapısını hiç kimse açamadığı zaman adeta deliye döndü. Sinir krizi geçirip kendisine zarar veren ve annesinin üst katındaki evine kendisini kilitleyen adam, kesici aletler eline alıp vücuduna zarar verdi. Genç adam itfaiyecinin kapısını balyoz ile kırması ile polis müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirildi ve evden çıkarıldı.

Olay Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi'nde saat 22.00’da sıralarında yaşandı. Annesinin hayatını kaybettiği haberini önceki hafta Çarşamba günü komşularından telefon ile öğrenen Abdullah Ç. isimli şahıs ilk başta duyduğu bu habere inanamadı daha sonra annesinin evine giden genç adam kapıyı çalıp açan kimse olmadığı zaman gözyaşlarına boğuldu. Komşuların sakinleştirmek için çaba gösterdiği Abdullah Ç. kendisini evine kilitledi ve sinir krizi geçirdi.

Polis sinir krizi geçirip kesici aletler ile kendi vücuduna zarar vermeye çalışan adamı ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İtfaiyeden yardım isteyen polis ekipleri kapıyı balyoz ile kırdı ve bu sırada aynı binada oturan ve korktukları öğrenilen iki çocuk binadan uzaklaştırıldı. Polis kapının kırılması ile birlikte içeriye girdi ve kendisine zarar veren adam etkisiz hale getirildi. Annesinin ölüm haberinden sonra çılgına dönen genç adam sedyeye alınarak tedavi amaçlı Kepez Devlet Hastanesi'nde götürüldü.

Abdullah Ç'nin komşusu Mustafa Mutlu yaşanan üzücü olayı anlattı ve genç adamın annesinin öldüğünü eve arka balkondan girdikleri sırada hareketsiz yattığı zaman gördüklerinde anladıklarını belirtti. Oğluna telefonla olayı anlattıklarını söyleyen komşu, “yalan söylüyorsunuz” şeklinde bir cevapla karşılaştıklarını ifade etti. Vefat eden kadının oğlunun bu duruma inanmadığını belirten komşu, genç adamın gerçekleri gördüğünde ise kendini atacağını, keseceğini söylediğini belirtip eşyaları kırmaya başladığını ve zarar gelmemesi için adamın eşini dışarı çıkarttıklarını anlattı.