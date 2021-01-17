Annelere 8904 TL Ödenecek! 2021 Yılında Annelere Müjde

Çalışan anneler devlet tarafından farklı destekler almaktadır. Bu sayede kadınların, çocukları olduktan sonra iş hayatına devam etmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Zira araştırmalar kadınların büyük bir bölümünün;

Bakıcı,

Gündüz okulu,

Kreş,

Anaokulu gibi sorunlar yüzünden iş hayatına veda ettiklerini ortaya koymaktadır.

Devlet yetkili birimleri bu sorunu ortadan kaldırabilmek adına uzun zamandan bu yana alternatif projeler geliştirmektedir. Her dönem farklı bir projenin gündemde olması da durumun kanıtıdır. Ancak değişen projelerin yanı sıra doğum parası gibi kesin sonuç elde edilen yardımlar da bulunmaktadır. Üstelik bu tür kesin nakit yardımların miktarı her sene artırılmaktadır.

Çalışan Anneler İçin Beklenen Haber Geldi

Bakanlık tarafından kesinleştirilen açıklamalar doğum parası 2021 rakamlarının yükseldiğini ortaya koymaktadır. Ancak çalışan annelerin hepsi aynı kurumda ya da aynı konumda çalışmamaktadır. Annelerin çocuk sayıları da birbirinin aynı değildir. Bu neden yüzünden rakamlar konusunda bireysel olarak hareket etmek gerekecektir. Tüm anneler için rakamlar yükselmesine karşın;

Görev yapılan kurum,

Derece,

Kademe,

Çocuk sayısı,

Çocukların yaşları net tutarların belirlenmesinde kıstas olarak kullanılacaktır.

Rakamların buna göre belirleneceği ifade edilmiştir. Üstelik çalışan annelerin ek yardımlar için bireysel olarak yazılı başvurmaları da mümkündür. Bu da yardım miktarının artmasına olanak tanıyacaktır.

Doğum Parasında Yeni Yardım Rakamları

Doğum parası ne kadar konusunda gelen açıklamalar alt ve üst sınırların belirlenmesinde kullanılmaktadır. Zira özel sonuçlar için çalışan annelerin kendi durumlarına göre değerlendirme yapmaları gerekecektir. Bakanlık açıklamaları verilecek olan rakamları iş görmezlik ödeneği kapsamında değerlendirmektedir. Değerlendirmeler;

Minimum rakamları 8 bin 904 TL,

Maksimum rakamları 9 bin 429 TL olarak açıklamıştır.

Çalışan Çalışmayan Annelere Doğum Desteği

Çalışan annelerin genellikle bu değerlerin aracında bir rakam temin edecekleri zannedilmektedir. Ancak devlet, çalışan anneler için desteklerini sadece maddi açıdan göstermemektedir. Açıklanacak olan ek yardımlar sayesinde anneler bir yandan işlerine devam edip bir yandan çocuklarını yetiştirebilecektir. Bakanlık, konu hakkında kadınlara olabildiği kadar esneklik oluşturmaya çalışmaktadır.

Ülkemizde kadınlar pek çok alanda istedikleri destekleri bulmaktadır. Çalışıp çalışmadığı fark etmeksizin anneler için destek paketleri oluşturulması da bu şekilde açıklanabilmektedir. Zannedilenin aksine devletten çalışmayan anneler de ödenek temin edebilmektedir. Temin edilen ödeneklerde;

İlk çocuklarda 300 TL,

İkinci çocuklarda 400 TL,

Üçüncü çocuklarda 600 TL yardım yapılmaktadır.

Açıklanan yardım tutarları hakkında bazı konular vurgulanmaktadır. Yeniden açıklamak gerekirse bu tutarların alınması için sigortalı bir işe devam edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Anneler, çalışmamaları halinde de rakamlardan istifade edebileceklerdir. Bu rakamların da sene bazında artış sağladığı bilinmektedir. Her geçen sene, devlet yardımlarında enflasyon gibi kıstaslara göre hareket edilmektedir.

Devletin Çalışan Anneler İçin Hazırladığı Destek Paketleri

Çalışan annelere destek paketi sadece maddi yardımları kapsamamaktadır. Maddi yardımlara elbette ki pek çok anne ihtiyaç duymaktadır. Ancak çalışan anneler gerekli birimlere dilekçelerini vermeleri halinde;

Ücretli izin,

Yarım gün çalışma,

Emzirme izni gibi artılardan da istifade edebilmektedir.

Sayılan destek paketlerinin geçerlilik süreleri de öncesinden belirlenmiştir. İstisnalar olmakla birlikte genel manada çocuklar 72 aylık olana kadar paketlerden yarar sağlanması mümkündür. Sistem kullanım hakkından erken feragat edilmesi de olanaklar kapsamındadır. Bunun için de bir dilekçe hazırlanması kafidir.

Devlet, çalışan anneler için ücretsiz izin hakkı da tanımlamaktadır. Bu izin kapsamında ücretli izinlerden sonra işe gelmemeye devam edilebilmektedir. Süreç çocuklar iki yalına gelene kadar devam etmektedir. Ücretsiz izin de dilekçeye bağlı tanımlanmaktadır.