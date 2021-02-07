Annelere 600 Türk Lirası Devlet Desteği Geliyor! Tüm Anneler Alabilir

PTT tarafından annelerimize 600 Türk lirasına kadar destek verilecek. Başvurular ise E-devlet üzerinden bile yapılabiliyor. Detaylar ise haberimizde yer alıyor.

Salgınla birlikte her zamankinden daha çok devlet yardımları araştırılmaya başlandı. Özellikle de çocuğu olan annelerimiz tarafından devlet yardımları sık sık araştırılmakta. Çocukların evden eğitim alması, birçok insanın işini kaybetmesi, ekonomide daralma, yüksek enflasyon rakamları ve kurdaki yükselişler nedeniyle hayat eskiye göre daha da zorlayıcı olmaya başladı. Bu bağlamda ise herek devlet kurumları gerekse vakıflar üzerinden vatandaşlarımıza birçok destek sunuluyor. Bu desteklerden bazıları sadece annelerimize özel olarak sunulmakta bizde sizler için yine annelere özel olarak sunulan bir destekten söz etmek istiyoruz.

Annelerimiz e-devlet üzerinden başvuru yaparak PTT yoluyla anında 600 Türk lirası destek alabilirler.

PTT ÖDÜYOR ANINDA 600 TL DESTEK

Devletimiz tarafından gerek salgın zamanında gerekse salgın öncesinde birçok destek ödemesi sunuluyor. Bu desteklerden biri annelerimize özel. Doğumdan sonra annelerimiz doğum yardımlarından yararlanabilir. Doğumdan sonra ise annelerimize 300 Türk lirası, 400 Türk lirası ya da 600 Türk lirası ödeme yapabiliyor. Doğum yardımının nasıl alınacağı başvuruların nasıl alınacağı ise annelerimiz tarafından merak edilen bir diğer konu.

Salgın döneminde devam eden birçok yardım gibi doğum yardımı da yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sunulmakta. Annelerimiz doğumdan sonra destek ödemelerini alıyorlar. Başvuru yapanlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılıyor

BAŞVURU NASIL YAPILIR

Tek sefer de belgesiz şekilde PTT alınabilecek 600 Türk lirasına kadar destek için yardım başvurusu E-devlet üzerinden yapılabiliyor.

Devlet ve vakıflar tarafından vatandaşlarımıza yiyecek, barınma gibi yardımlar dışında hayatın bir parçası olan doğum içinde destek sağlanıyor. Anneler everilen doğum yardımı kapsamında ise gelen destekler de çocuk sayısına göre değişiyor.

Annelerimize tek seferde ilk çocukları için bakanlık tarafından 300 Türk lirası yardım sunulurken ikinci doğumlarında 400 Türk lirası ve üçüncü çocuklarının doğumunda ise 600 Türk lirası destek verilmektedir.

Annelerimiz ise başvurularını doğum yaptıkları hastanede bile kolayca gerçekleştirebilirler. Bebek doğar doğmaz vatandaşlarımız E-devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından başvurularını tamamlayabilirler.