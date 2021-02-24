Anneler Günü Ne Zaman? 2021 Türkiye Anneler Günü Hangi Gün

Anneler günü hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Her yıl mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü'nün 2021 yılında hangi tarihe denk geldiği gerek çocuklar, babalar ve kendisine anne şefkati ile yaklaşan kişileri sevindirmek adına bir çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, vatandaşlar tarafından merak edilen ve aranan anneler günü hangi güne denk gelmektedir?

Anneler günü hazırlıklıkları, kutlamaları, hediyeleri hazırlamak adına günler öncesinden araştırmaya başlanılıyor. Dünyada, farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü Türkiye'de her yıl mayıs ayının ikinci haftasının pazar gününde kutlanmaktadır.

Anneler Günü 2021 Yılında Hangi Tarihe Denk Geliyor?

2021 Yılında anneler günü 9 Mayıs pazar gününe denk gelmektedir.

Anneler Günü'nün Tarihçesi

Hayatımızdaki en değerli varlıklarımız bizi dünyaya getiren, hastalandığımızda başımızdan ayrılmayan bize bu dünya da belki de koşulsuz sevgisini sunan değerlimiz olan annelere atfedilmiş bu özel günde birbirinden farklı çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetlerden en çok bilineni ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde yaşayan öğretmen Anna Jarvis isimli kadının, 1905 yılında hayata veda eden ve çok sevdiği annesine her yıl kutlama yaparak anmak istemesinden ortaya çıktığıdır.

Anneler Günü ilk kez 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve bu çocukların anneleri ile kutlanmıştır. Anna'nın bu hareketi yetkililer tarafından uygun görülmemiş ve resmiyete kavuşmamıştır. Öğretmen Anna Jarvis bu durumu politikacılar ve medyanın önünde gelen isimleri ile paylaşmış, bu yoğun çabalar neticesinde ise 1914 yılının ikinci pazarı Anneler Günü olarak ilan edilmiştir. Bu özel günün bir süre sonra ticari amaç güden insanların ortaya çıktığını fark eden Anna, bu olay üzerine dava açmış ama açmış olduğu hiçbir davayı kazanamamıştır.

Diğer yandan ise Anneler Günü Yunan mitolojisinde de yer almaktadır. Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak bilinen Rhea onuruna her yıl ilkbahar festivali kutlamaları ile başlandığı bilinmektedir.