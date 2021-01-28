Anne Babasını Siyanürle Öldürmüştü: Cezası Belli Oldu…

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşanan olayda 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan, 39 yaşındaki anneis Fatma Kalkan ve 46 yaşındaki babası Mehmet Kalkan’a zorla siyanürlü su içirerek ölümlerine neden oldu. Bununla da kalmayan Kalkan, küçük kardeşini de bu sudan içmeye zorladı. Tutuklu yargılanan üniversite öğrencisinin cezası belli oldu. Kalkan, 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ne olmuştu?

Mahmut Can Kalkan, içinde zehirli süyanür bulunan bir içeceği, anne babasına şerbet diyerek içirdi. Bunun ardından anne babası kısa süre içinde öldü. Küçük kardeşine de siyanürlü su içirmeye çalışan Kalkan, bunda başarısız oldu. 16 yaşındaki kardeşi sıvıyı içmeyi reddederken, küçük kardeşi de bundan etkilenmişti.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde kimya bölümü öğrencisi olan Mahmut Can Kalkan, “üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürme” suçundan yargılandı. Kalkan için 2020’nin Şubat ayında “psikotik bozukluk” teşhisi konmuştu.